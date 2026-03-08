Sport

Radu Petrescu de Italia! Interul lui Cristi Chivu, gol anulat în prelungiri cu Milan după o fază ca la Petrolul – FC Argeș. Video

Cristi Chivu a trăit la derby-ul Milan - Inter o fază asemănătoare cu cea care a generat un scandal monstru în România recent din cauza lui Radu Petrescu
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.03.2026 | 00:04
Interul lui Cristi Chivu a pierdut „Derby della Madonnina” cu Milan, scor 0-1, în etapa a 28-a din Serie A. Unicul gol al meciului disputat cu „diavolul” în postură de gazdă a fost marcat de Pervis Estupinan în minutul 35.

Cristi Chivu a dat de „Radu Petrescu de Italia” la derby-ul dintre Milan și Inter! Echipa românului a marcat în prelungiri, la 0-1, dar golul nu s-a pus

Cel mai tensionat moment al partidei de pe „San Siro” s-a petrecut în prelungiri. Atunci, la un corner executat de Inter de pe partea dreaptă, arbitrul Daniele Doveri s-a grăbit să fluiere în timp ce mingea era deja în aer.

El a dorit să sancționeze anumite îmbrânceli petrecute în preajma careului mic între jucătorii celor două echipe, mai exact să le transmită fotbaliștilor să înceteze cu astfel de lucruri, așa cum se întâmplă destul de frecvent la fazele fixe.

Din acea clipă, apărarea Milanului nu a mai urmărit faza, iar ulterior mingea a intrat în plasa porții lui Maignan după ce l-a lovit în spate pe Carlos Augusto. În mod evident, golul nu a fost validat pentru că arbitrul apucase deja să fluiere.

De asemenea, întrucât jucătorii lui Allegri s-au oprit din a urmări mingea, în baza fluierului lui Doveri bineînțeles, faza nu a mai putut face nici obiectul analizei VAR, conform protocolului aflat în vigoare.

În plus, cei de la Inter au mai solicitat în acest meci și acordarea unui penalty, pentru un henț comis în propriul careu de Samuele Ricci, dar Doveri nu a considerat că se impunea așa ceva. Astfel, acest episod din „Derby della Madonnina” s-a încheiat cu victoria Milanului, scor 1-0. 

Radu Petrescu a primit o suspendare de 12 etape în România pentru acea fază

Faza a semănat deci foarte mult cu ce s-a întâmplat recent în SuperLiga, la acel deja celebru meci dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, când Radu Petrescu a făcut același lucru la o fază fixă executată de piteșteni. Și atunci s-a marcat, dar golul nu a fost validat și nici nu a putut fi analizat în camera VAR.

După cum se știe deja foarte bine, Dani Coman, președintele clubului din Pitești, a făcut atunci un scandal monstru, iar ulterior arbitrul român a fost suspendat de CCA pentru 12 meciuri. 

Acum la punctele de presă!