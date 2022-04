Radu Petrescu, dezvăluire despre cum a ajuns arbitru: ”Eram un fotbalist fără nicio perspectivă de viitor”

Unul dintre cei mai contestați cavaleri ai fluierului, cu multe greșeli majore în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, bucureșteanul a ajuns să fie fotbalistic din România, așa cum FANATIK a aflat în exclusivitate.

Radu Petrescu, povești din cariera de arbitru

Radu Petrescu, purtător al ecusonului FIFA, a declarat că nu ştie ce ar fi făcut dacă nu practica arbitrajul. El consideră că cea mai mare satisfacţie este faptul că a avut ocazia să arbitreze pe nişte stadioane exponenţiale din Europa.

ADVERTISEMENT

”Dragostea pentru fotbal şi ‘tiparul’ clasic al unui fotbalist fără nicio perspectivă de viitor m-au făcut să devin arbitru, la 19 ani. Nu îmi imaginez ce aş fi făcut dacă nu eram arbitru.

Pot doar să spun că mă bucur că am ales acest drum. E o carieră care cere sacrificii, sunt ani de muncă, dar bucuriile care pot apărea ca urmare a acestei activităţi sunt extraordinare.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare satisfacţie de până acum? Faptul că am avut ocazia să arbitrez pe nişte stadioane exponenţiale din Europa, că am putut vedea şi arbitra jucători de top şi că am putut, tot datorită arbitrajului, să ajung în unele locuri unde, cu siguranţă, nu aş fi ajuns”, a declarat Petrescu, într-un interviu pentru al FRF.

Îndrăgostit de Insulele Feroe

În vârstă de 39 de ani, Radu Petrescu a rememorat primul meci de fotbal pe care l-a condus, a dezvăluit ce loc din lume i-a rămas în suflet și ce pasiuni are. ”Primul meci a fost disputat pe o ploaie torenţială, la pauză am vrut să îmi schimb bluza, dar nu aveam decât una singură, aşa că am arbitrat şi repriza a doua ud până la piele! Şi era luna martie.

ADVERTISEMENT

Meciurile disputate cu tribunele pline aduc o mare satisfacție. Sunt momentele când realizezi că a meritat fiecare sacrificiu, fiecare tur de teren făcut la antrenament. Ca în orice domeniu, disciplina și seriozitatea sunt cele mai importante.

Când arbitrăm meciuri internaționale, timpul pe care îl petrecem plimbându-ne și vizitând diverse locuri e limitat. Totuși, pot spune că Insulele Feroe mi-au rămas în suflet. Am avut ocazia să arbitrez un meci acolo la începutul activității mele internaționale.

ADVERTISEMENT

Îmi place să citesc și ador limbile străine. În anul 2017 am avut o și nu credeam că mai pot arbitra. Mă bucur că am revenit și de atunci fiecare meci e un bonus. Vom vedea ce ne rezervă viitorul”, a mai spus ”centralul” bucureștean.