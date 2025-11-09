Sport

Radu Petrescu n-a scăpat de tirul lui Gigi Becali! Patronul FCSB, reacţie fără precedent: „În locul lui o prefer pe Demetreasca!”

Gigi Becali l-a făcut praf pe Radu Petrescu, arbitrul meciului Hermannstadt - FCSB 3-3. Latifundiarul din Pipera e de părere că până și Iuliana Demetrescu e mai bună decât „centralul” bucureștean
Cristian Măciucă
09.11.2025 | 23:30
Gigi Becali a tunat și a fulgerat după Hermannstadt – FCSB 3-3. Printre țintele patronului campioanei s-a numărat și arbitrul Radu Petrescu.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Radu Petrescu după Hermannstadt – FCSB 3-3

Daniel Bîrligea a fost scos țap ispășitor de Gigi Becali pentru semi-eșecul de la Sibiu. Atacantul brăilean a luat cartonaș roșu din cauza protestelor la adresa „centralului” Radu Petrescu.

Gigi Becali e convins că e indisciplină la echipă și i-a arătat cu degetul pe Mihai Stoica și pe staff-ul tehnic. Latinfundiarul din Pipera nu vrea să îl mai vadă însă pe Petrescu, care i-a dat primul galben lui Bîrligea pentru un proteste în urma unui fault clar nedat în favoarea campioanei.

„Eu le-am spus, dacă nu au dat amenzi, ce să le fac? Să stau eu acum să mă duc la echipă? Că se supără MM sau nu, tu ești președinte, ești acolo cu ei, înseamnă că tu ești vinovat. Că dacă nu au respect față de Pintilii și Charalambous, dă-le, mă, amenzi.

Nu am văzut atâta obrăznicie la niciun fotbalist ca la ăsta. Fără 20.000 de euro amendă nici nu discut! Da, dădeam golul victoriei, câștigam. Îmi vine să spun niște lucruri mai urâte dar îmi e rușine. Pentru ce faci faultul ăsta? Bă, a sărit ăla la cap, unde o dădea, la 5-6 metri, la noi. Lasă-l, mă, că o dă la noi! Pentru ce să faci asta?”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport 1.

Gigi Becali o vrea la centru pe Iuliana Demetrescu

Cunoscut drept un contestatar vehement al promovării femeilor în fotbal, Gigi Becali și-a schimbat discursul din cauza lui Radu Petrescu. Latifundiarul din Pipera consideră că până și Iuliana Demetrescu, care a fluierat Dinamo – Csikszereda 4-0, e un arbitru mai bun decât bucureșteanul în vârstă de 42 de ani.

„O să-i rog pe ăștia să mi-o dea pe Demetresca (n.r .- Iuliana Demetrescu) când vor să mi-l delege pe Petrescu. Imediat a fluierat acolo la duelul dintre Cisotti cu Gjorgjievski. Vă dați seama ce bagabont? Lasă-ne mă să jucăm”, a adăugat patronul celor de la FCSB.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
