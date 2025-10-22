Radu Petrescu, pe cai mari la UEFA. Delegat la meciul vedetă al săptămânii din Europa League

ADVERTISEMENT

Cea de-a doua competiție continentală își va disputa la mijlocul aceste săptămâni jocurile din etapa a 3-a a grupei unice. Întâlnirea vedetă va avea loc în Anglia, iar Radu Petrescu a fost delegat să împartă dreptatea.

Delegare de vis pentru Radu Petrescu în Europa League

Șefii arbitrajului de la UEFA au trimis o brigadă de arbitri din România la meciul dintre Nottingham Forest și FC Porto, cel mai interesant duel din această rundă, iar la centru se va afla Radu Petrescu.

ADVERTISEMENT

Bucureșteanul în vârstă de 42 de ani va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Andrei Chivulete. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și olandezul Pol van Boekel. Observator de arbitri a fost trimis Lassin Isaksen din Insulele Feroe, în timp ce delegat UEFA va fi Per Svad din Suedia.

Partida Nottingham Forest – FC Porto este programată joi, 23 octombrie, de la ora 22:00. Duelul de pe ”City Ground” reprezintă debutul pe banca tehnică a ”pădurarilor” a lui Sean Dyche, care .

ADVERTISEMENT

Radu Petrescu, pus la zid după ultimul meci arbitrat în SuperLiga

Înainte de a merge în Europa, Radu Petrescu a fost trimis să arbitreze partida Farul – FC Argeș 0-0, din etapa a 13-a a SuperLigii. ”Centralul” prin felul în care a condus jocul.

ADVERTISEMENT

”Explicațiile dânsului nu au fost OK. Numai: ‘Pleacă, pleacă, pleacă!’. Nu trebuie să facem un dialog cu el? Căpitanul nu trebuie să vorbească? Știu că în calitate de căpitan ai voie să vorbești, să ceri niște explicații. Comportamentul lui nu este OK”, a declarat Bogdan Țîru.

”Înainte de meci a spus că va vorbi doar cu căpitanii, a fost o fază la care un jucător al Argeșului a fost lovit de minge, iar balonul a ieșit în corner. L-am întrebat dacă nu este corner și mi-a dat galben.

ADVERTISEMENT

Ar trebui chemați și ei la interviuri. Nu putem vorbi urât despre ei, suntem chemați la comisii și ne poate suspenda. Dar eu pentru acel galben, pot să stau în următorul meci. Doar l-am întrebat frumos ‘De ce nu este corner?’ și mi-a dat galben”, a spus și căpitanul Ionuț Larie.

A comis-o grav într-un derby Rapid – FCSB

Radu Petrescu nu este străin de scandalurile de arbitraj din fotbalul românesc. În sezonul precedent, el a avut mai multe decizii scandaloase, dar cea mai mult comentată a venit de la un derby Rapid – FCSB, din play-off.

Atunci, ”centralul” bucureștean după ce portarul Ștefan Târnovanu l-a lovit violent cu pumnul în cap pe Tobias Christensen, la o fază în care a ratat con tactul cu mingea.

În ciuda erorii comise atunci, Radu Petrescu a primit un bonus important din partea CCA. La doar câteva zile, el pentru care a primit un bonus de 5.000 de euro.