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Radu Petrescu, scandal în Conference League! Încolțit la final după un roșu dat în prelungiri. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
22.10.2026 | 23:10
Radu Petrescu scandal in Conference League Incoltit la final dupa un rosu dat in prelungiri Video
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Radu Petrescu, scandal în Conference League! Încolțit la final după un roșu dat în prelungiri. Foto: captură X
Probleme mari pentru Radu Petrescu la meciul de Conference League! Arbitrul român, înconjurat de jucători la final, chiar pe gazon, pentru explicații
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Radu Petrescu (43 de ani) a arbitrat joi seară meciul Steaua Roșie Belgrad – FC Copenhaga 2-2 din etapa a doua a fazei principale din Conference League. În finalul partidei din Serbia, arbitrul din România l-a eliminat direct pe Stefan Gudelj (20 de ani) de la gazde după ce fundașul central a pierdut un duel aerian cu un adversar.

Radu Petrescu, contestat de jucătorii de la Steaua Roșie Belgrad la finalul meciului cu FC Copenhaga din Conference League

Respectivul s-a întors ulterior spre poarta sârbilor și părea că scapă singur cu portarul, moment în care a căzut pe gazon, deși nu s-a putut observa un contact evident la nivelul picioarelor, ci doar o ușoară ținere din partea lui Gudelj. Radu Petrescu a fluierat fault și, întrucât a considerat că era vorba despre o situație promițătoare de gol, a decis să îi acorde direct cartonașul roșu jucătorului Stelei Roșii.

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Imediat după, antrenorul sârbilor, spaniolul Albert Riera (44 de ani), fost fotbalist important, trecut pe la echipe precum Manchester City sau Liverpool, printre altele, a fost surprins de camerele de filmat în timp ce gesticula pe marginea terenului, vizibil deranjat de decizia arbitrului român, pe care, în mod evident, a considerat-o drept una injustă.

În acel timp, ibericul purta o discuție destul de aprinsă cu arbitrul de rezervă, tot un român bineînțeles, Andrei Chivulete. În paralel, câțiva jucători ai Stelei Roșii au mers să îi ceară explicații lui Radu Petrescu, sperând că totuși decizia inițială va fi întoarsă de camera VAR. Nu a fost cazul de așa ceva în cele din urmă, iar eliminarea a rămas în vigoare.

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Ce s-a întâmplat după ultimul fluier, chiar pe gazon

La scurt timp meciul s-a terminat, iar imediat după ultimul fluier mai mulți fotbaliști ai echipei din Serbia s-au îndreptat din nou către Petrescu, undeva la centrul terenului. Iar de această dată protestele au fost mult mai vehemente, cu veteranul și vedeta Marko Arnautovic (37 de ani) „vârf de lance”. Din brigada lui Radu Petrescu pentru această partidă au mai făcut parte, în afară de Andrei Chivulete, și asistenții Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu, respectiv Ovidiu Hațegan și Florin Andrei în camera VAR.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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