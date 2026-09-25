Sport

Adrian Porumboiu, acid după ce Radu Petrescu a fost scos de pe lista FIFA: ”E târziu. S-a făcut noapte între timp”. Cine e cel mai bun arbitru român

CCA a decis să-l scoată de pe lista arbitrilor FIFA pe Radu Petrescu (43 de ani). Cum a comentat Adrian Porumboiu (75 de ani) decizia care va intra în vigoare din 2027.
Traian Terzian
25.09.2026 | 15:15
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Adrian Porumboiu (75 de ani) a dat de pământ cu Radu Petrescu (43 de ani) după ce arbitrul a fost scos din lista FIFA. Sursă foto: colaj Fanatik
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După 14 ani în care a condus meciuri internaționale, Radu Petrescu părăsește lista FIFA. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu consideră că hotărârea a venit foarte târziu și l-a atacat dur pe ”centralul” bucureștean.

Adrian Porumboiu salută scoaterea lui Radu Petrescu din lista FIFA

Fostul patron de la FC Vaslui a amintit de o greșeală imensă comisă de Radu Petrescu în 2011, la partida Voința Sibiu – CFR Cluj, în urma căreia echipa sa a pierdut titlul și consideră că acesta ar fi trebuit scos din arbitraj încă de atunci.

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”După părerea mea, e târziu. S-a făcut noapte între timp. Ar fi trebuit să-i dea un premiu, pentru faza cu Beto, când a scos o campioană la Sibiu. N-a fost niciun fault și a stabilit o campioană. Vaslui a pierdut un titlu. Să fie și ei în situația mea și să piardă campionate cu doi arbitri care au zăcut atâția ani pe lista FIFA.

Radu Petrescu și celebrul Istvan Kovacs. Eu am fost arbitru și sunt faze în care poți să greșești. Dar sunt unele care au fost judecate cu rea-intenție. L-au băgat pe Cătălin Roman în locul lui Radu Petrescu, foarte bine. Bravo! O alegere bună, chiar merita. L-am văzut arbitrând și a făcut-o bine. Nu e rea alegerea”, a declarat Porumboiu, pentru digisport.ro.

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Marian Barbu e peste Istvan Kovacs

Deși cel mai în vogă arbitru român al momentului este Istvan Kovacs, care în vară a fost prezent și la Cupa Mondială, Adrian Porumboiu este de părere că cel mai valoros ”central” român este Marin Barbu.

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”Din punctul meu de vedere, vârful de lance este Marian Barbu, cel mai bun arbitru român. De departe, cel mai bun. Sigur va arbitra și la nivel internațional. Nu are nimic în spate, nu a stat la șampanii cu conducătorii și are cazierul curat. Restul și l-au pătat. Vă rog să vă uitați la meciurile lui Barbu, ce prestații bune are”, a spus fostul mare arbitru.

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Porumboiu, atac exploziv la adresa lui Istvan Kovacs

Nu este pentru prima dată când Adrian Porumboiu îl critică în termeni duri pe Istvan Kovacs. În trecut el a vorbit despre faptul că acesta a fost împins de la spate de Kyros Vassaras pentru a ajunge la vârful arbitrilor din Europa.

”Istvan Kovacs nu putea să ajungă mare decât prin metode neortodoxe. Vassaras i-a creat anumite avantaje lui Istvan Kovacs. Proprietarul de la Olympiacos, pe care l-am cunoscut de două ori când am fost observator acolo, avea un fiu care, întâmplător sau nu, a ajuns mare șef la UEFA acum. Nu mi-e teamă să-i dau numele: el coordonează toată treaba.

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Iar saltul la nivel UEFA a fost făcut și prin secretarul general adjunct al UEFA, care e grec, un fel de ‘naș’ al lui Vassaras. Nu am inventat și nu am preluat astfel de practici. A ajuns acolo – foarte bine. Nu contest că a arbitrat meciuri, nu contest că a ajuns unde a ajuns. Eu nu mai sunt arbitru, nu am nicio treabă. Dar nu se poate…”, a afirmat Porumboiu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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