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Comisia Centrală a Arbitrilor a prezentat, în cadrul ședinței Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal din 23 septembrie, propunerile transmise către FIFA pentru lista arbitrilor internaționali din 2027. Radu Petrescu nu se va mai regăsi în corpul de arbitri internaționali, din care a făcut parte timp de 14 ani.

Radu Petrescu a fost scos de pe lista FIFA după 14 ani! Cătălin Roman, propunerea CCA

Cea mai importantă modificare este apariția lui George Cătălin Roman (31 de ani) în locul lui Radu Petrescu (43 de ani). Dacă propunerea CCA va fi validată de forul mondial, „centralul” din Timișoara va deveni arbitru FIFA din 2027. În schimb, pentruPetrescu se încheie o perioadă de 14 ani în care s-a aflat pe lista FIFA. Arbitrul bucureștean a primit ecusonul internațional în 2012 și a fost, în ultimii ani, unul dintre cei mai experimentați centrali români, chiar dacă

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Pe lista propusă de CCA pentru 2027 se mai regăsesc Istvan Kovacs, Marian Barbu, Horațiu Feșnic, Rareș Vidican, Szabolcs Kovacs și Andrei Chivulete. În sectorul feminin, România îi propune în continuare pe Iuliana Demetrescu, Alina Peșu, Ana Maria Terteleac și Roxana Timiș.

Schimbare și la arbitrii asistenți

CCA a operat o modificare și în ceea ce privește arbitrii asistenți. Maria Druică este numele nou propus pentru lista FIFA, aceasta urmând să o înlocuiască pe Roxana Ivanov. Din lotul arbitrilor asistenți propuși pentru 2027 fac parte Mihai Marica, Mircea Grigoriu, Ferencz Tunyogi, Radu Ghinguleac, Valentin Avram, George Neacșu, Alexandru Cerei, Marius Badea, Alexandru Corb și Adrian Vornicu.

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Pe lista feminină apar Daniela Constantinescu, Cătălina Nan, Bianca Florea, Andreea Șușcă, Ilinca Mazga, Ana Pușcașu și Maria Druică. Modificări sunt și la futsal. Bogdan Hanceariuc, Liviu Chiță și Laurențiu Deaconu rămân în grup, în timp ce Laurențiu Pentek este propus în locul lui Vlad Ciobanu. Pentru fotbalul pe plajă, numele transmise sunt Attila Balint, Liviu Dârjan și Florin Scînteie.

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Sebastian Colțescu, OUT din arbitraj

O altă schimbare importantă îl privește pe Sebastian Colțescu (49 de ani). după ce a decis să se retragă din arbitraj. Lista definitivă pentru 2027, inclusiv cea a arbitrilor VAR, urmează să fie făcută publică după decizia FIFA, în luna decembrie. FRF a precizat și că CCA a solicitat locuri suplimentare pentru mai multe categorii, astfel că numărul arbitrilor români de pe listele internaționale ar putea crește după verdictul forului mondial.