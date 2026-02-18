Radu Petrescu, suspendare record! Câte etape i-a dat Vassaras după gafa uluitoare din Petrolul – FC Argeș

ADVERTISEMENT

Radu Petrescu, arbitrul care a comis o greșeală de neînțeles în meciul dintre Petrolul și FC Argeș, va primi o suspendare record. Centralul nu va mai oficia nici măcar un meci până la finalul acestui sezon. Pedeapsa este una drastică, iar Kyros Vassaras pare decis să facă din acel incident un exemplu.

Ce pedeapsă a primit Radu Petrescu. Suspendare uriașă pentru arbitru

În partida dintre Petrolul și FC Argeș Acesta a fluierat chiar înainte ca Sierra, jucătorul echipei lui Bogdan Andone, să lovească mingea cu capul și să o trimită în poarta formației de pe Ilie Oană.

Oficialii echipei din Trivale au acuzat în termeni duri arbitrajul lui Radu Petrescu și au cerut sancțiuni împotriva acestuia. Dani Coman, președintele clubului, a fost amendat pentru declarațiile acide oferite la finalul jocului cu Petrolul.

Conform Radu Petrescu va primi o suspendare record de 12 etape. Asta înseamnă automat că arbitrul nu va mai fi la centru la niciun meci din acest sezon de Superliga. Potrivit sursei menționate, ș , nu va face un anunț oficial, însă nu îl va mai delega pe Petrescu la jocurile din campionat.

Kyros Vassaras a analizat greșeala lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1

Kyros Vassaras, șeful arbitrajului românesc, a reacționat după incidentul de pe Ilie Oană. Acesta a spus clar că Radu Petrescu a comis o greșeală mare, însă nu a oferit informații clare legate de o eventuală suspendare.

„Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz opirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a transmis Vassaras, prin intermediul FRF.