Radu Petrescu, suspendat 12 etape de CCA, a revenit la centru. Meciul arbitrat a fost unul spectaculos: scor 2-7

Radu Petrescu, cel care a fost pentru 12 meciuri după greșeala uriașă făcută la partida dintre Petrolul și FC Argeș, a revenit în iarbă și a condus o partidă de Cupa României.

Radu Petrescu a revenit după scandalul uriaș de la Petrolul – FC Argeș. A condus un meci din Cupa României

, Radu Petrescu a revenit la origini și a arbitrat un meci de nivel inferior. Acesta a fost la centru la partida dintre AS Viitorul Podoleni și CS Speranța Răucești, din Cupa României, varianta județeană. Meciul s-a încheiat cu o victorie clară a oaspeților, 7-2, care s-au calificat astfel mai departe.

Imaginile cu arbitrul au fost postate chiar de către formația învingătoare, pe rețelele sociale, care au adus în atenția urmăritorilor nivelul la care arbitrul este. „Arbitrul central al meciului de astăzi este Radu Petrescu. Radu Petrescu (n. 12.11.1982, București) este un arbitru FIFA de Liga 1 (SuperLiga) din România, promovat în elită în 2007. De profesie jurist, el activează ca arbitru din 2002”, a fost mesajul de pe .

Scandalul provocat de Radu Petrescu în SuperLiga României. Ce s-a întâmplat la meciul Petrolul – FC Argeș

Meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, din runda cu numărul 27 a SuperLigii României, a fost unul cu un final tensionat. În minutul 85, centralul a dictat o lovitură liberă la aproximativ 40 de metri de poarta celor de la Petrolul, pentru oaspeți, însă nu a fost sigur de decizia sa și a dorit să îndrepte acest aspect. În momentul în care fotbalistul piteștenilor a centrat, el a fluierat fault în atac, chiar înainte ca mingea să ajungă în careu.

Problemele au venit însă de la faptul că Sierra a deviat balonul cu capul și a reușit să înscrie, iar de acolo până la un întreg scandal a fost doar un pas. Piteștenii au reclamat în termeni duri arbitrajul la finalul confruntării, prin vocea președintelui Dani Coman, iar cei de la CCA au reacționat imediat. Federalii au anunțat că se vor lua măsuri împotriva lui Radu Petrescu, lucru care s-a întâmplat în cele din urmă, arbitrul fiind suspendat pentru 12 etape de către CCA.