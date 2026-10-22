Radu Potcoavă, regizorul filmului cu Victor Pițurcă, impresionat de fostul selecționer: „Are calități mari de tot de actor!”. „E vorba de Steaua și de-asta am acceptat rolul”

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. Fostul selecționer al României a acceptat să joace într-o producție cinematografică despre Steaua și performanțele clubului din Ghencea, pentru care a scris istorie atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

Radu Potcoavă, impresionat de Victor Pițurcă! Cum s-a descurcat fostul selecționer la debutul în actorie

Regizorul Radu Potcoavă a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu a întâmpinat dificultăți în a-l convinge pe Victor Pițurcă să accepte rolul. Mai mult, fostul selecționer i-a impresionat pe cei prezenți la filmări prin naturalețea și profesionalismul demonstrate în fața camerelor.

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„A fost nesperat de ușor să îl conving pe Victor Pițurcă. E o persoană foarte înțelegătoare, foarte dornică de a face film și lucrurile au decurs foarte ușor. Are calități mari de tot de actor! Ne-a surprins pe toți cu naturalețea și seriozitatea lui. E la prima experiență și a venit cu textul învățat, extrem de pregătit, ca un actor profesionist. A stat azi 4 ore pe platoul de filmare.E un vis împlinit pentru mine că am ajuns să lucrez cu idolii mei. Una dintre primele întâlniri cu soția mea a fost la Euro 2008 cu Franța când era antrenor Victor Pițurcă. În 1984 am fost prima oară pe stadionul Ghencea la 6 ani și juca Steaua cu Gloria Bistrița, cu Victor Pițurcă în teren”, a declarat Radu Potcoavă pentru FANATIK.

Victor Pițurcă a dezvăluit de ce a acceptat să joace în film: „E vorba despre Steaua!”

La rândul său, pentru el. Fostul selecționer a glumit pe seama rolurilor pe care le-a avut de-a lungul carierei, comparând activitatea de fotbalist cu cea de actor și meseria de antrenor cu cea de regizor.

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„E pentru prima dată când fac acest lucru. De fapt, cred că am fost actor pe vremea când jucam (n.r. – râde), spectacolul era pe teren. Pe urmă am devenit regizor mulți ani, dar este un lucru nou pentru mine, am perceput acum, în acest puțin timp, ce înseamnă și munca de actor adevărat. M-am simțit confortabil, e ceva nou, am și puține emoții, e normal. Totul este despre fotbal pentru că acesta a fost motivul pentru care am acceptat. E vorba despre Steaua, sunt niște lucruri care se întâmplă în fotbalul nostru”, a explicat Victor Pițurcă.

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Fostul selecționer a vorbit și despre problemele pe care le-a întâlnit în perioada petrecută la Steaua, atunci când părinții unor copii îi reclamau faptul că aceștia nu primeau suficiente șanse să joace.

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„La Steaua am stat în jur de 6-7 ani, mulți părinți au venit să se plângă de ceea ce li se întâmplă copiilor, că nu sunt băgați, că nu joacă. Se întâmplă asta în fotbalul nostru. Apare în mass-media că se dau bani, că nu joacă cei talentați în detrimentul celor care dau bani. Cam așa se derulează”, a mai spus Pițurcă.

Radu Potcoavă visează la un film despre Steaua ’86! Ce spune Victor Pițurcă despre o producție autobiografică

Radu Potcoavă a recunoscut că și-ar dori să realizeze, la un moment dat, un film despre performanța istorică a Stelei din 1986, când formația din Ghencea a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

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„Ar fi extraordinar să se facă un film și despre Steaua ’86. Încă nu m-am gândit la asta. Mulțumim conducerii clubului Steaua că putem filma în Ghencea și în special lui George Ogăraru și Mihai Chiriță pentru tot sprijinul acordat. Eu cred că e o poveste universală, visul unui tată ca fiul său să joace la echipa mare a clubului pe care îl susține și cred că oricine se poate regăsi în asta, nu contează cu ce echipă ții. Sunt sentimente unice și chiar am primit un ajutor nesperat de la persoane care susțin Dinamo și Rapid. Au auzit subiectul filmului și li s-a părut extraordinar, ne-au ajutat cu mare plăcere”, a punctat regizorul.

Întrebat despre posibilitatea realizării unui film autobiografic, Victor Pițurcă nu a exclus o asemenea variantă, dar a recunoscut că viața sa ar fi dificil de transpus pe marele ecran.

„Cred că dacă s-ar face un film autobiografic despre mine ar fi interesant, dar nu știu dacă aș putea să fac absolut totul, la cum s-a derulat viața mea. Nu m-am gândit la lucrul acesta. Băieții mi-au propus la întâlnirile noastre acest lucru. Vom vedea”, a încheiat fostul selecționer al României.