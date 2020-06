Radu Rotaru, despre plecarea colegei sale de la Acces Direct: ”Repet, nu a demisionat”

Unul dintre reporterii emisiunii Acces Direct, Radu Rotaru, a făcut dezvăluiri șocante despre plecarea asistentei TV Emily Burghelea de la Antena 1. Tânărul care este și fotograf susține că frumoasa blondină a mințit în legătură cu bătăile încasate de Vulpița.

Mai mult decât atât, Radu Rotaru spune că victimizarea fostei asistente TV prinde la public și că Emily Burghelea nu a demisionat, ci a fost dată afară. Reporterul mărturisește că adevărul gol-goluț se va afla azi, în emisiunea Acces Direct.

„Veți afla mâine totul. Da, se va spune în emisiune. Repet, dacă ar fi existat vreun episod de violență, așa cum a fost relatat pe final de emisiune de către Emily, eu în calitate de prieten al Veronicăi nu aș fi acceptat așa ceva”, a declarat reporterul Acces Direct într-un live pe contul de Instagram.

Radu Rotaru susține că Emily Burghelea a fost dată afară din emisiune

„Și mai mult decât atât i-am spus lui Viorel de atâtea ori, când s-au jignit, să nu o mai facă. De la jigniri i s-a atras atenția”, a completat Radu Rotaru în videoclipul postat în mediul online în legătură cu violența la care se presupune că a fost supusă Vulpița din partea soțului.

Cât despre plecarea colegei sale din emisiunea de la Antena 1, reporterul susține că Emily Burghelea a fost dată afară și adevărul se va afla numai azi. Radu Rotaru susține că fosta asistentă TV minte și nu are nicio dovadă pentru a proba acuzațiile pe care le-a lansat.

„Emily nu a avut demnitate față de noi și nu spun asta pentru că e Emily, Emily mi-e prietenă sau mă rog, așa consideram eu. Orice femeie care vrea să se scoată dintr-o situație se transformă într-un înger păzitor.

Asta e părerea mea. S-a întâmplat și în cazul ei. Îmi asum, i-am spus și după emisiune, nu am nimic de ascuns. Repet, nu a demisionat”, a ținut să sublinieze reporterul Acces Direct.

Vulpița lansează o melodie nouă alături de Rafaello

Persoanele care au urmărit live-ul tânărului reporter sunt de părere că a fost plătit de producători pentru a spune aceste lucruri. Întrebat de ce a fost șters momentul în Emily Burghelea spune că Vulpița a fost agresată, Radu Rotaru declară că acel moment nu merită văzut de telespectatori.

„Cred că am spus câteva lucruri importante. Adevărul îl veți afla mâine în totalitate, adevărul adevărat. În încheiere, Veronica nu a fost agresată de Viorel. Eu sau Doina am fi fost primii care am fi aflat chestia asta și primii care am fi luat o măsură”, a conchis reporterul Antena 1.

În altă ordine de idei, Radu Rotaru a mărturisit că în emisiunea din seara aceasta, marți, 16 iunie, Vulpița va lansa o nouă melodie împreună cu Rafaelo.

„Să vorbim și despre lucruri pozitive. Mâine apare promo-ul melodiei Veronicăi cu Rafaelo. Va fi ceva spectaculos, mai tare, mai colorat, mai energic decât ați văzut până acum”, a precizat Radu Rotaru.