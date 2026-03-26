Radu sau Aioani? Sfaturi de la fostul mare portar al României înainte de marele meci cu Turcia

ADVERTISEMENT

O uriașă dilemă există în acest moment în privința primului 11 al României pentru marele meci cu Turcia, din semifinala barajului pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic: va apăra Ionuț Radu sau Marian Aioani? În direct, la FANATIK SUPERLIGA, un fost mare portar al naționalei a venit cu explicații în acest sens.

Ce spune fostul mare portar al României, Silviu Lung, despre prezența lui Ionuț Radu între buturi în marele meci cu Turcia: „Trebuie să fie apt 100%”

Joi, de la ora 19:00, la Istanbul, România înfruntă Turcia, într-un meci care ne poate deschide calea către un Campionat Mondial după o pauză de aproape trei decenii. Beşiktaş Park va găzdui un meci de o importanță uriașă: Turcia – România, semifinala barajului pentru calificarea la turneul final 2026 din SUA Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT

Sunt o serie de întrebări în acest moment în privința . Fără îndoială, punctul central este postul de portar. Se va risca cu Ionuț Radu sau va începe partida goalkeeperul Rapidului, Marian Aioani? Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Silviu Lung, 69 de ani, un portar de legendă al fotbalului autohton, a venit cu o serie de explicații despre situația în care ne aflăm.

Referindu-se la Ionuț Radu, 28 de ani, fostul portar al Craiovei a spus că acesta este, de departe, cel mai în formă. Pe de altă parte, în opinia lui Lung, jucătorul de la Celta trebuie să intre dacă e 100%. „Dacă la RMN nu a ieșit nimic și își asumă e foarte bine pentru că este portarul cel mai în formă și joacă într-un campionat puternic. Am citit și eu că are o contuzie și peste asta se poate trece. Dar este un meci foarte important și el trebuie să fie apt 100%”.

ADVERTISEMENT

Silviu Lung a mai punctat că, dacă Radu nu s-a antrenat în ultimele zile, asta nu reprezintă un impediment. El crede că portarul din La Liga va juca joi contra Turciei. „(n.r. Există vreun risc ținând cont că trebuie să fie apt 100% într-un astfel de meci și el nu a fost într-un program centralizat în ultimele zile?)

ADVERTISEMENT

Nu cred. Să vă spun de ce: un portar nu este ca un jucător de câmp. Dacă nu a jucat 2-3 zile, nu este absolut nicio problemă, mai ales că el vine pe un munte de încredere, având meciuri bune și foarte bune cu Celta Vigo în campionat și în cupele europene. Nu este nici cea mai mică problemă. Eu cred că va juca, din punctul meu de vedere”, spune Lung.

ADVERTISEMENT

Cum îl caracterizează Silviu Lung pe Marian Aioani

România are însă o rezervă solidă, . Același Silviu Lung are numai cuvinte de laudă despre Marian Aioani, 26 de ani, portarul de la Rapid. A aflat despre acesta că are un mental extrem de puternic. Acesta poate trece rapid peste greșeli sau alte evenimente negative.

„Am auzit că este un portar cu un mental foarte puternic. El va trebui să fie pregătit clar, indiferent de situația lui Ionuț Radu. Cred că, fiind mental puternic, este o șansă extraordinară, pentru că toți va trebui să debutăm la un moment dat într-o competiție oficială, chiar dacă nu are experiență la echipa națională”.

ADVERTISEMENT

(n.r. De ce ați subliniat că are mental puternic?) Pentru că am discutat mai demult și cu Emil Săndoi care l-a avut la Târgoviște și a spus că este foarte puternic din punct de vedere psihic. Nu îl dărâmă un gol sau dacă a greșit. El merge mai departe și nu este atât de afectat. Este un portar competitiv”, a adăugat Lung.

Cât de mult va conta portarul la meciul dificil cu Turcia?

Același Silviu Lung mai notează faptul că, într-un astfel de meci, un portar în formă bună, cu intervenții sigure, poate da un alt suflu echipei. Acesta are încredere că Radu poate juca acest rol. „Va conta foarte mult (n.r. forma portarului). Un portar poate să îți dea încredere. Într-un meci cu o asemenea miză contează ca el să fie într-o formă foarte bună.

Dacă va avea 2-3 situații în care va interveni și colegii săi vor prinde încredere. Joi, cu Turcia, va conta și unitatea grupului. Un grup unit, cu mare dorință, poate învinge individualitățile Turciei”, a spus Lung.