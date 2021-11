Radu, fiul lui Ștefan Bănică, a început o nouă carieră, în paralel cu actoria: „Ești uimitor!”

Radu Ștefan Bănică a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști din România, odată cu participarea în sezonul trecut al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1.

Feciorul cântărețului Ștefan Bănică Junior a demonstrat că se pricepe foarte bine la interpretarea unor artiști uriași pe scena show-ului transformărilor, dar și că ar fi bun ca muzician.

Acum, Radu Ștefan face și modelling, în paralel cu actoria. Tânărul a făcut o sesiune foto pentru un brand și a publicat o fotografie pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Radu Ștefan Banică, carieră în modelling?

Fanele au reacționat imediat, iar multe dintre internaute i-au scris că i s-ar potrivi perfect o carieră în industria modei.

Imaginea publicată de Radu Ștefan, ca parte a campaniei Viggo Tailoring, a strâns peste 3.000 de aprecieri pe Instagram.

ADVERTISEMENT

„Sper că ăsta e un început pentru o viitoare carieră de model; Eu cânt te văd: error 404, not found; Demonul din colțul camereie; Wow; Sunt foarte mândră de tine;

Felicitări pentru colaborare! Ești uimitor; Te iubim”, sunt câteva dintre comentariile scrise de urmăritorii fiului lui Bănică pe rețeaua de socializare.

ADVERTISEMENT

Radu are aspirații foarte mari și speră să ajungă la fel de bun precum tatăl și bunicul său în ceea ce face. Fiul lui Bănică a spus că a avut nevoie de participarea la „Te cunosc de undeva” pentru a se face remarcat.

O lansare mai bună și o demonstrație mai clară a talentului său nu se putea face în altă parte, mai ales că i-a plăcut foarte mult formatul. A fost entuziasmat încă de la început, căci și-a dorit să interpreteze personaje din industria muzicală cât mai diferite, lucru care i-a ieșit în mare parte.

ADVERTISEMENT

Visează să devină artist de când era mic

Radu și-a dat seama de mic copil că asta își dorea să facă. Într-un interviu acordat pentru , acesta a vorbit despre dorințele sale în materie de artă.

„De la o vârstă destul de fragedă am știut că vreau să urmez o carieră artistică. Am început cursuri de actorie înca din clasa a VI-a și, ulterior, am început să mă concentrez și pe muzică”, a povestit Radu Ștefan Bănică pentru site-ul mai sus amintit.

ADVERTISEMENT

Cât despre influența tatălui său în ceea ce face, acesta a spus că preferă să se ridice de unul singur, chiar dacă numele lui Bănică a cântărit destul de mult până acum în ascensiunea sa.

„Sfaturile tatălui meu sunt întotdeauna binevenite. Am obiceiul să mă pregătesc și să ma perfecționez singur, înainte să mă consult cu el”, a completat Radu Ștefan.