Radu Ștefan Bănică, vedeta serialului ”Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, dezvăluiri în premieră despre viața sentimentală: ”Asta m-a cucerit la ea”. Exclusiv

Pe Radu Ștefan Bănică, telespectatorii îl pot vedea în serialul “Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1, interpretând rolul unui tânăr visător. Fiul lui Ștefan Bănică Jr a acceptat propunerea de a juca în noua producție semnată de Ruxandra Ion, unde intră în pielea personajului Ducu.

Ce spune Radu Ștefan Bănică despre rolul din noul serial Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN?

“Sunt în plină cursă în lumea profesională. Si mă bucur că am ajuns la eveniment (de lansare al serialului – n.r. ), onorând personajul pe care îl joc în noul serial ‘Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN’.

ADVERTISEMENT

Ducu este un tânăr student la Politehnică, dar își dorește foarte mult să fie muzician. E un tip foarte blând personajul, chiar naiv, dar în același timp este și hotărât în ceea ce vrea să facă în viață. Mă regăsesc în personaj, avem multe lucruri comune. Cum ar fi avantajul ăsta de a fi visător. El este un personaj foarte visător”, a declarat Radu Ștefan Bănică, pentru FANATIK.

Tânărul, în vârstă de aproape 23 de ani, adoră meseria pe care și-a ales-o, cea de actor, așa că acceptă proiecte noi atât în teatru, cât și în filme sau seriale. Fiul lui Ștefan Bănică Jr joacă în mai multe piese de teatru, face și muzică și își dorește că noul an să îi aducă mai multe proiecte.

ADVERTISEMENT

“Păi vorba aia, artiștii nu au vacanță că n-au… Dacă vrem să stăm acasă frumos, să ne uităm la un film, să mergem la un spectacol de teatru, cum să facem asta dacă nu muncesc actorii? Așadar, am avut premieră la noul meu spectacol ‘Visul unei nopți de vară’. Si am avut și la Buzău.

Radu Ștefan Bănică: “Pentrul noul an îmi doresc să triplez tot ce am făcut în anul 2024”

Am ‘Visul unei nopți de vară’, ‘O noapte furtunoasă’, și ‘Oedip’ la Teatrul Bulandra. Slavă Cerului, am treabă. Și n-am de gând să mă opresc. De Revelion am cântat, la un eveniment privat. Acum, în ianuarie, am din nou cântări, lansări în muzică, colaborări în muzică. Încă nu pot dezvălui, încă e secret”, ne-a mai spus el.

ADVERTISEMENT

Radu Ștefan Bănică spune că toată familia este mândră de reușitele sale și și-a propus ca în 2025 să mărească volumul de muncă în ceea ce privește actoria și muzică.

“Îmi doresc, vorba aia, să mi se mărească farfuria, să pot să duc și mai multe. Să vină cât mai multe proiecte. Da, toată lumea mă susține, toată lumea e mândră, sper, și mă bucur.

ADVERTISEMENT

Pentrul noul an îmi doresc să triplez tot ce am făcut în anul 2024. Mai multe spectacole, mai multe filmări, mai multe concerte, mai multă muzică și album”, mai spune actorul.

Radu Ștefan Bănică, despre jumătatea lui: “Îmi doresc să rămân în aceeași relație fericită în care sunt acum”

Și pe plan personal, Radu Ștefan Bănică are planuri mari pentru anul acesta. Își dorește ca relația pe care o are cu iubita lui să fie la fel de frumoasă și fericită.

“Pe plan sentimental sunt foarte bine, al doilea Crăciun cu prietena mea și e totul bine. Ce m-a cucerit la ea? Onestitatea ei, nu încearcă să fie cineva ce nu e. Și e foarte rar în ziua de astăzi să găsești un astfel de om. Îmi doresc să rămân în aceeași relație fericită în care sunt acum”, a mai declarat actorul, pentru FANATIK.

în fiecare joi, de la 20.30 pe Antena 1, fac parte mai mulți actori cunoscuți. Karina Jianu, Alina Chivulescu, Andrei Aradits, Ada Condeescu, Anca Sigartău, Marian Râlea, Radu Ștefan Bănică, Bogdan Iancu, Ștefan Iancu, Carmen Ionescu, Rebecca Nicolescu se numără printre ei.

“Am primit propunerea de a juca rolul lui Ducu cu un mix de emoție și nerăbdare. Când am citit scenariul, am simțit o conexiune cu acest personaj: un copil care a crescut într-o casă socială, abandonat de familia sa și hotărât să-și transforme visurile în realitate. și creativitate.

Ce actori mai joacă, alături de Radu Ștefan Bănică, în serialul Antena 1, semnat de Ruxandra Ion?

Echipa este profesionistă, iar fiecare zi pe platou este o oportunitate de a explora nuanțele personajului și a dezvolta povestea împreună. Sunt norocos să lucrez cu colegi talentați care m-au inspirat constant. Interpretarea lui Ducu este o călătorie emoțională și provocatoare. Este un personaj care poartă o poveste plină de tristețe și speranță. Mă simt onorat că am ocazia să aduc la viață un copil cu un vis atât de puternic, care caută să-și găsească locul în lume.

Este un rol care m-a provocat să mă cunosc mai bine și să îmi explorez latura emoțională. Sper că publicul va reuși să se identifice cu Ducu și să simtă puterea mesajului său”, spunea Radu Ștefan Bănică într-un comunicat emis de Antena 1.