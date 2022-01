Radu Vâlcan, schimbat radical după filmările pentru Insula Iubirii. Ce decizie a luat prezentatorul: ”De teamă”

Îniante de sărbătorile de iarnă, Radu Vălcan a plecat tocmai în Thailanda pentru a filma pentru sezonul cu numărul șase al emisiunii ”Insula Iubirii”.

Vedeta a ajuns pe insula exotică cu un plan bine pus la punct, însă, odată cu evoluția lucrurilor petrecute în Thailanda, nimic nu s-a mai putut respecta.

Radu Vâlcan a slăbit 7 kilograme

Pasionat de sport și de un stil de viață sănătos, Radu Vâlcan, pus în situația de a nu putea să își facă antrenamentele zilnice, pentru că filmările pentru i-au ocupat tot timpul, a decis să fie mult mai atent la ce mănâncă.

Atenția sa l-a făcut să se întoarcă în România cu mai puțin de șapte kilograme, luându-i prin surprindere pe cei care i-au văzut ultimele postări din mediul online.

După cum spune chiar el, fanii s-au întrebat cum și de ce a slăbit atât de mult, însă prezentatorul subliniază faptul că pierderea kilogramelor a fost un lucru asumat, datorat și renunțării la carbohidrați.

”Din poze pare că am slăbit mai mult decât arată realitatea”

”Motivul (n.r. pentru care a slăbit) este foarte simplu și anume că, fiind plecat pentru o lună de zile la filmările pentru noul sezon ”Insula Iubirii”, chiar dacă intenția mea a fost de la bun început să mă ocup în continuare de antrenamentele mele, de alergat, ei bine acolo n-am avut deloc timp. Filmările decurgeau într-un ritm alert, , timpul liber era dedicat odihnei și relaxării.

Motiv pentru care am avut grijă la alimentație. De teama să nu mă îngraș, pentru că în Thailanda tentațiile culinare sunt la cote maxime, m-am abținut de la a mânca anumite feluri de mâncare, am renunțat la carbohidrați, acesta poate este și motivul pentru care am slăbit destul de mult.

Am slăbit undeva în jur de 6-7 kilograme. Din poze pare că am slăbit mai mult decât arată realitatea, foarte multă lume m-a întrebat dacă îmi dau oamenii ăia de mâncare pe acolo. Nu, a fost ceva controlat și asumat”, a spus Radu Vâlcan la Antena Stars.

Prezentatorul a dus dorul familiei: ”A fost greu”

Greu nu i-a fost lui Radu Vâlcan doar la capitolul alimentație și sport, ci și în ceea ce privește dorul de familie. Vedeta și-a lăsat soția singură acasă cu trei copii, simțindu-le lipsa zi de zi.

Lipsa care l-a făcut ca atunci când a revenit pe meleagurile noastre să se confrunte cu un soi de emoții foarte puternice.

Prezentatorul declară că revederea cu Adela Popescu și cei trei băieți a fost una foarte emoționantă, cu multe îmbrățișări și sărutări, cărora și el, dar și cei care au rămas acasă le-au dus dorul.

”A fost greu (n.r. departe de familie). Dorul de casă și-a pus amprenta asupra psihicului meu destul de puternic. Am încercat să mă mobilizez, noroc că am avut mult de filmat și cumva zilele au trecut mult mai repede.

Am avut un sentiment foarte puternic de când am aterizat la București, am avut emoții mari (n.r. când și-a revăzut familia). Ne-am îmbrățișat, ne-am pupat și ne-am pus pe mâncat”, a mai spus prezentatorul de la Antena 1.