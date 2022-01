Descoperirea făcută de Radu Vâlcan și Mihai Morar într-un parc din București, la 5 dimineața: ”Nu e neapărat ceva rău”

Radu Vâlcan și Mihai Morar, pe lângă faptul că sunt prieteni și vecini, sunt și colegi de alergare. Cei doi prezentatori, zilnic, la ora cinci dimineața, își fac încălzirea pentru toată ziua prin câteva zeci de minute bune de alergare.

Prezentatorii au dat peste un înotător curajos

Printre discuțiile lor matinale, recent, au pus problema unei bălăceli în lacul din parc, la temperatura de iarnă pe care o arată zilele acestea termometrul.

Chiar dacă pentru ei totul a rămas doar la stadiul de intenție, ei bine, în această dimineață, după ce și-au făcut programul de alergat, au avut o mare surpriză.

ADVERTISEMENT

Prezentatorul de la ”Insula iubirii” și omul de radio, în drum spre casă, au făcut o descoperire uluitoare. Deși afară se înregistrau, la cinci dimineața, doar zero grade Celsius, cineva, cu mult curaj la purtător, le-a luat-o înainte celor două vedete.

Surprinși de cele văzute, Radu Vâlcan și Mihai Morar au imortalizat totul, apoi au catalogat fapta celui ce se afla în lacul din parc ca nefiind un lucru rău, dar categoric fiind ceva ieșit din comun.

ADVERTISEMENT

“Noi glumeam ieri, ziceam că facem o baie. Deci, noi murim de frig, suntem în parc, nu știu, sunt 0 grade. Este cineva în apă. Nu e neapărat ceva rău, dar uitați-vă la noi, la mine! E în apă, dezbrăcat. Stă de ceva timp, așa pare. Nu e normal să-l filmăm, dar… Cineva chiar face baie în lac la zero grade. Ne-am găsit un erou”, au spus Radu Vâlcan și Mihai Morar pe Instagram.

Radu Vâlcan a slăbit

. Vedeta de la Antena 1 a renunțat la a face sport cât timp s-a aflat pe ”Insula iubirii”, însă a compesat pe partea alimentației, te teamă să nu se îngrașe.

ADVERTISEMENT

Pentru că programul nu i-a permis să își păstreze rutina din România, soțul Adelei Popescu a renunțat la carbohidrați, conștient fiind că așa va pierde câteva kilograme, lucru care s-a și întâmplat, cântarul arătându-i acum cu 6-7 kilograme în minus.

”Motivul (n.r. pentru care a slăbit) este foarte simplu și anume că, fiind plecat pentru o lună de zile la filmările pentru noul sezon ”Insula Iubirii”, chiar dacă intenția mea a fost de la bun început să mă ocup în continuare de antrenamentele mele, acolo n-am avut deloc timp.

ADVERTISEMENT

Motiv pentru care am avut grijă la alimentație. M-am abținut de la a mânca anumite feluri de mâncare, am renunțat la carbohidrați, acesta poate este și motivul pentru care am slăbit destul de mult. Am slăbit undeva în jur de 6-7 kilograme”, spunea prezentatorul la Antena Stars.