Radu Vâlcan, noi declarații după uraganul Fiona, din Republica Dominicană: “Frici, panică, temeri”

Adela Popescu și Radu Vâlcan se află în Dominicană, lovită de uraganul Fiona în urmă cu două zile. Prezentatorul a făcut noi declarații de la fața locului.

Radu Vâlcan, noi declarații după uraganul Fiona, din Republica Dominicană

Radu Vâlcan a postat din nou după uraganul care a lovit mai întâi Puerto Rico, apoi Republica Dominicană, acolo unde se află și Cabral și Andreea Ibacka, alături de cei doi copii.

ADVERTISEMENT

Prezentatorul de la Insula Iubirii a recunoscut că .

Toți s-au baricadat în locuința lor, cu speranța că furtuna va trece cât mai repede. Din fericire, nimeni nu a pățit nimic, iar uraganul a provocat doar daune materiale.

ADVERTISEMENT

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au liniștit acum, mai ales că soarele a apărut din nou.

“Pentru prima dată în viață am trăit senzațiile astea. Am mai zis-o într-o postare anterioară. Frici, panică, temeri. N-am făcut mai nimic. Doar ne-am baricadat și am așteptat ‘înfrigurați’ apariția soarelui.

A apărut azi, au apărut și oameni, a apărut speranța. Oamenii sunt totul.”, a transmis Radu Vâlcan pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Cei doi au postat o imagine și cu prietenii lor, Cabral și Andreea Ibacka, liniștiți după cele întâmplate.

“Oameni fără griji…Glumă!”, a scris Radu Vâlcan în dreptul fotografiei cu toți patru.

Soțul Adelei Popescu le-a arătat urmăritorilor și imagini de la fața locului, acolo unde uraganul a făcut ravagii.

ADVERTISEMENT

Prezentatorul de la Antena 1 s-a declarat impresionat de oamenii din Republica Dominicană. Localnicii, alături de turiști, ajută la reconstrucția locurilor afectate de uraganul Fiona.

ADVERTISEMENT

“Localnicii, împreună cu turiștii, ajută la reconstrucție, umăr la umăr, pentru a repune în funcțiune business-uri, pentru ca viața să reintre în normal. Probabil că este un mesaj pentru toată lumea.”, a mai spus vedeta.

Vezi această postare pe Instagram

Cum au făcut față Cabral și Andreea Ibacka uraganului

După uraganul Fiona, Cabral a declarat că el și Andreea Ibacka au avut o noaptea grea, dar s-au asigurat că cei mici sunt bine.

Alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar și de copii, cei doi s-au strâns în două camere și au așteptat să treacă dezastrul.

Timp de câteva ore, aceștia nu au mai avut curent electric și au pus saltele la geamuri pentru a se asigura că nu vor fi afectați de vântul puternic.

“A fost noapte grea, ne-am strâns toți în două camere și am pus în geamuri saltelele de la paturile eliberate… apoi am vegheat copiii cum dorm în timp ce Fiona urla ca nebuna și lovea casă cu toate sărăciile pe care le-a găsit prin zonă, de-am zis că se fărâmă.

Vântul se pare că i-a dat cu 140km/h și cu toate că estimările inițiale au fost că ochiul uraganului trece la 100km de noi… a fost la 18km distanță.”, a scris Cabral pe rețelele sociale.

Adela Popescu și Cabral se află în Republica Dominicană pentru , unde cei doi sunt prezentatori.