Radu Vâlcan, șicanat în trafic: ”O doamnă cu perle la gât, agitată, i se umflase gâtul”

Moderatorul show-ului Insula Iubirii a fost șicanat în traficul bucureștean, după ce a oprit pentru câteva minute la o cafenea. Vedeta de la Antena 1 a dorit să vireze spre stânga, dar o femeie s-a arătat deranjată de acest lucru.

Radu Vâlcan, moment neplăcut în trafic. Ce a pățit celebrul prezentator

Radu Vâlcan a mărturisit că ziua sa a început într-o notă amuzantă, chiar dacă a fost șicant în trafic. nu s-a supărat, dimpotrivă a încercat să treacă peste situație și chiar le-a povestit fanilor ce a pățit.

„Am început ziua cu o chestie super funny, m-am oprit la o cafenea să iau două cafele, una pentru mine, și una pentru scumpa mea soție, aici de față.

La un moment dat am ieșit, m-am urcat în mașină și am vrut să fac stânga, am semnalizat și apare o doamnă imediat lângă mine, într-o altă mașină și a început să mă apostrofeze: «Nu e voie, nu e voie să faci stânga».

O doamnă cu perle la gât, agitată, i se umflase gâtul. Mi s-a părut amuzant, dar așa e voie, cum a făcut doamna? Hoo, e vineri, e soare…”, a mărturisit Radu Vâlcan pe .

Radu Vâlcan, despre premiera Insula Iubirii

Prezentatorul de la Antena 1 nu a uitat nici de premiera reality show-ului Insula Iubirii, care a ajuns la sezonul cu numărul 6. urmează să apară pe post la începutul lunii mai, potrivit anunțului făcut de vedetă.

Mai exact, Radu Vâlcan a postat mai multe imagini legat de producția care va apărea pe post luni, în data de 2 mai 2022. A doua zi, pe 3 mai, fanii au parte de a doua ”porție” a reality show-ului mult așteptat.

Emisiunea se va difuza începând cu ora 20:30, 10 ispite masculine și 10 ispite feminine fiind gata să iscodească cuplurile care s-au înscris în competiție. Show-ul are și concurenți din alte sezoane.