Radu Voina, după ratarea calificării la JO: “Trăim prin Cristina Neagu! Echipa națională nu există!”. Exclusiv

România a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo după 28-25 cu Muntenegru. “Tricolorele” mai aveau nevoie de două goluri cu naționala țării gazdă pentru obținerea tichetelor pentru turneul olimpic.

Fostul selecționer al României, Radu Voina, a declarat pentru FANATIK că România avea șansa a treia înainte de acest turneu și că în afara de Cristina Neagu nu avem pe nimeni, echipa națională nu există.

Marele handbalist susține că varianta aranjamentului cu Muntenegru era văzută doar la noi în țară și dacă aveam cu adevărat valoare intram pe teren să ne calificăm și nu apărea nicio discuție legată de un scor care să ne ducă de braț la JO:

Radu Voina, după ratarea calificării la JO: “Handbalul românesc este pe un drum minunat”

“Am pierdut această calificare, deci singura speranță a noastră mai erau fetele care să țină steagul sus. Uite că și ele au ratat calificarea la Jocurile Olimpice și handbalul românesc este pe un drum minunat.

Nu știu dacă se putea face mai mult. Specialiștii ne creditau cu șansa a treia. Din declarațiile fetelor am avut speranțe, pentru că sunt singurele care mai vorbesc. Federația nu are declarații, nu are reacții.

“Noi antrenăm și plătim jucătoare străine care ne bat la naționale”

Reacțiile le au cei care nu mai au treabă cu handbalul. Cei care sunt activi, care trăiesc din handbal nu spun niciun cuvințel. De la Kosovo la băieți, acum necalificarea la Jocurile Olimpice. Nu știu de unde era atâta optimism. Nu ai cum să te califici când la nivelul cluburilor noi antrenăm și plătim jucătoare străine care ne bat la naționale.

Și jucătoarele noastre care nu au loc la cluburi trebuie să facă față la echipa națională. De multe ori am spus că strategia nu este bună. Din partea Federației. Noi plătim tribut în luna decembrie și acum calificările. De unde să fie jucătoare? Trăim prin ceea ce face Cristina Neagu. Ea personal și-a făcut treaba, dar echipa națională nu există.

“Comitetul Olimpic Român care este același lucru cu FRH face niște economii, sunt costuri serioase”

Asta cu aranjamentul la România – Muntenegru, numai noi vedem conspirații și aranjamente. Dacă ești sportiv și te respecți intri să câștigi. Dar noi ne ocupăm foarte mul și de chestia asta și vedem aranjamente unde nu sunt.

Ce să urmeze acum? Ne uităm de acasă la Jocurile Olimpice de acasă, dacă s-or ține. Comitetul Olimpic Român care este același lucru cu FRH face niște economii, sunt costuri serioase. Vorbim de o deplasare a unei echipe până la Tokyo.

Apoi ne punem întrebări. Dacă nu ratam patru aruncări de la 7 metri? Dacă reușeam să mai dăm două goluri? Trăim într-o țară așa cum este și sportul merge pe urmele țării”, a spus Radu Voina pentru FANATIK.

Norvegia și Muntenegru s-au calificat la Jocurile Olimpice din turneul preolimpic la care a participat și România. “Tricolorele” mai aveau nevoie de două goluri în confruntarea cu echipa lui Kim Rasmussen.