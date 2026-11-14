Sport

Răducioiu, mesaj dur pentru „tricolori”: „De declarații suntem cam sătui!”

Flaviu Popa
14.11.2026 | 21:35
Raducioiu mesaj dur pentru tricolori De declaratii suntem cam satui
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Florin Răducioiu le cere fotbaliștilor naționale mai multe fapte
Florin Răducioiu crede că a venit momentul ca jucătorii naționalei României să arate că au valoare pe teren, pentru că fanii s-au săturat de declarații optimiste.
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Florin Răducioiu, fost jucător al naționalei României, crede că „tricolorii” trebuie să înceapă să lege victoriile, pentru că lumea s-a săturat de povești și declarații optimiste. Totul, după ce Vlad Dragomir a promis că le va arăta fanilor „tricourile transpirate” după meciul cu Polonia.

Vlad Dragomir le-a promis fanilor că jucătorii naționalei vor avea tricourile „transpirate” după meciul cu Polonia

„Înţelegem ce trebuie noi să facem. Suntem atenţi, pentru că noi suntem actorii, să facem treaba şi să respectăm planul. Trebuie să dăm cel mai bun din nou, putem mult mai mult. Presiune simţi pentru că eşti la echipa naţională, trebuie să-ţi faci treaba, să-ţi ajuţi colegii din ce mai mult.

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Trebuie să arătăm mai mult, să arătăm tricoul la finalul meciului că este transpirat şi că am dat tot. Fanii trebuie să vadă că dăm totul pe teren pentru ei”, a declarat Vlad Dragomir înainte de meci. Florin Răducioiu nu este impresionat și le cere fotbaliștilor mai multe fapte și mai puține vorbe.

Florin Răducioiu nu este impresionat de povești și vrea fapte din partea fotbaliștilor

Faptul că vor fi 45.000 de spectatori demonstrează că fanii iubesc necondiționat naționala, dar aceasta trebuie să arate cu totul altfel. Jucătorii trebuie să aibă o ambiție ieșită din comun, să demonstreze că înfrângerile nu sunt întâmplătoare.

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E momentul să rupă această serie de înfrângeri, să miște clasamentul, altfel facem parte dintr-un clasament rușinos, alături de câteva echipe precum San Marino, Serbia, Republica Cehă sau Macedonia.

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Dacă rezultatele sunt din ce în ce mai proaste, atunci Hagi poate pierde vestiarul, iar lucrurile se complică. Întâlnim o echipă cu mari jucători. Sper să aibă dreptate Dragomir și să demonstreze pe teren. De declarații suntem cam sătui”, a declarat Răducioiu la Antena 1.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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