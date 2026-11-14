Răducioiu, mesaj dur pentru „tricolori”: „De declarații suntem cam sătui!”

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Florin Răducioiu, fost jucător al naționalei României, crede că „tricolorii” trebuie să înceapă să lege victoriile, pentru că lumea s-a săturat de povești și declarații optimiste. Totul, după ce Vlad Dragomir a promis că le va arăta fanilor „tricourile transpirate” după meciul cu Polonia.

Vlad Dragomir le-a promis fanilor că jucătorii naționalei vor avea tricourile „transpirate” după meciul cu Polonia

„Înţelegem ce trebuie noi să facem. Suntem atenţi, pentru că noi suntem actorii, să facem treaba şi să respectăm planul. Trebuie să dăm cel mai bun din nou, putem mult mai mult. Presiune simţi pentru că eşti la echipa naţională, trebuie să-ţi faci treaba, să-ţi ajuţi colegii din ce mai mult.

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Trebuie să arătăm mai mult, să arătăm tricoul la finalul meciului că este transpirat şi că am dat tot. Fanii trebuie să vadă că dăm totul pe teren pentru ei”, a declarat Vlad Dragomir înainte de meci. Florin Răducioiu nu este impresionat și le cere fotbaliștilor mai multe fapte și mai puține vorbe.

Florin Răducioiu nu este impresionat de povești și vrea fapte din partea fotbaliștilor

Faptul că vor fi 45.000 de spectatori demonstrează că fanii iubesc necondiționat naționala, dar aceasta trebuie să arate cu totul altfel. Jucătorii trebuie să aibă o ambiție ieșită din comun, să demonstreze că înfrângerile nu sunt întâmplătoare.

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E momentul să rupă această serie de înfrângeri, să miște clasamentul, altfel facem parte dintr-un clasament rușinos, alături de câteva echipe precum San Marino, Serbia, Republica Cehă sau Macedonia.

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Dacă rezultatele sunt din ce în ce mai proaste, atunci Hagi poate pierde vestiarul, iar lucrurile se complică. Întâlnim o echipă cu mari jucători. Sper să aibă dreptate De declarații suntem cam sătui”, a declarat Răducioiu la Antena 1.