Radu Mazăre Jr. are o iubită care sparge topurile pe litoral. Iulia Alexandra Sirgher, în imagini de senzație la petrecere, alături de toată familia fostului edil – Foto

Radu Mazăre Jr. are în palmares mai multe femei frumoase, iar ultima pusă pe listă este Iulia Alexandra, o tânără afaceristă din Constanța, la brațul căreia s-a afișat în ultima vreme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși s-a despărțit de foarte puțin de ex partenera de viață alături de care apărea la petrecerile de la mare, tot o brunetă din Constanța, Raducu Mazăre pare să-i meargă bine alături de actuala iubită.

În prezent, el se laudă pe internet cu Iulia, pe care a și prezentat-o deja familiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răducu Mazăre, cu noua iubită la apel

Fiul lui Radu Mazăre s-a iubit cu multe domnișoare. Până la cei 25 de ani pe care îi are, Răducu Mazăre a bifat peste 10 relații cu domnișoare diferite, fiind surprins în compania diferitelor domnișoare blonde sau brunete, pe litoralul românesc.

La fel ca și tatăl lui, Radu Mazăre, tânărul este mare amator de petreceri de fițe, deși se consideră o persoană modestă. Nu de puține ori a fost văzut la petrecerile de pe litoral, unde curgeau râuri de șampanii scumpe, iar la masă se aflau doar copii de bani gata sau afaceriști.

ADVERTISEMENT



În prezent, Răducu Mazăre se afișează cu Iulia Alexandra Sirgher, o brunetă senzuală care face furori pe litoralul românesc, dar care este și cunoscută pentru activitatea sa în mediul afacerilor.

Deși sunt de puțin timp împreună, noua iubită a lui Radu Mazăre Jr. postează imagini pe rețelele de socializare în sânul familiei lui Răducu, de la diferite aniversări sau petreceri menite să apară și pe internet.

ADVERTISEMENT

Recent, fiul lui Radu Mazăre a împlinit 25 de ani, iar iubita l-a promovat pe rețelele de socializare.

A studiat la Londra

Răducu Mazăre este un tânăr școlit, căci a studiat la Londra domeniul afacerilor internaționale, engleză-chineză, engleză-portugheză. Fiul lui Radu Mazăre vorbește 5 limbi străine: engleză, portugheză, spaniolă, turcă și germană. “M-am întors de acolo cu un bagaj de cunoştinţe şi experienţe care m-au ajutat să pun bazele, împreună cu un prieten, unei agenţii de marketing digital.”

ADVERTISEMENT

În ceea ce priveşte relaţia cu părinţii lui, Radu spune: ”Mama a fost cea care m-a definit şi îngrijit de când eram mic şi până la o vârstă la care te puteai înţelege cu mine, moment în care am început să stau pe lângă tatăl meu. De la el am moştenit pasiunea pentru sport şi călătorii. Am fost în peste 40 de ţări, marea majoritate în care puteam să practicăm şi kitesurf – care este sportul principal al familiei noastre.

Dar am fost şi în alte locaţii, în care puteam să facem rafting pe râu, să mergem cu caiacul, să facem scuba diving. Tot timpul am urmărit să călătorim în locuri în care să facem activităţi sportive. Noi tot timpul am fost modeşti, am călătorit la clasa economy, tot timpul am avut sacii de zmee cu noi, plecam cu câte 7-8 zmee după noi. Nu ne plăcea să mergem într-un resort de 5 stele în care să nu ieşim, pe noi ne interesa să simţim oamenii, să simţim locul, să experimentăm ce înseamnă ţara respectivă. Şi atunci preferam să mergem în locuri mai puţin turistice, cu confort mai redus, dar să câştigăm experienţă.”, spunea tânărul, pentru Okmagazine.

Radu Mazăre, la închisoare

Fostul edial al Constanței a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la nouă ani de închisoare cu executare într-un dosar privitor la retrocedarea ilegală a unor terenuri în stațiunea Mamaia. Sentința a fost dată pe 8 ianuarie 2019. Trei luni mai târziu, Mazăre a fost condamnat în primă instanță la nouă ani și zece luni de închisoare cu executare pentru luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese în dosarul „Polaris”.