Radunovic și Miculescu, devastați după „thrillerul” Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții” / „Eram pe ei”

Radunovic și Miculescu au colaborat perfect la un gol din Hermannstadt - FCSB 3-3. Cu toate acestea, cei doi titulari ai campioanei sunt devastați de un nou semi-eșec în drumul spre play-off.
Cristian Măciucă
09.11.2025 | 23:07
Radunovic si Miculescu devastati dupa thrillerul Hermannstadt FCSB 33 Nu putem avea pretentii Eram pe ei
Radunovic și Miculescu, devastați după „thrillerul” Hermannstadt - FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții” / „Eram pe ei”. FOTO: sportpictures.eu
Risto Radunovic și David Miculescu au fost extrem de dezamăgiți după ce FCSB a pierdut două puncte la Hermannstadt. După semi-eșecul de la Sibiu, campioana en-titre e la cinci lungimi de play-off.

Radunovic și Miculescu, supărați după Hermannstadt – FCSB

FCSB n-a reușit să o învingă pe Hermannstadt în acest sezon. La fel ca în turul sezonului regulat, roș-albaștrii i-au egalat pe sibieni în prelungirile partidei. De această s-a terminat 3-3, ultimul gol fiind marcat de Dennis Politic în minutul 90+3.

„Am primit trei goluri, sunt foarte supărat pentru lucrul acesta. Nu putem avea pretenții. Sunt lucruri care trebuie să le îmbunătățim și să câștigăm 14 meciuri ca să ne asigurăm locul de play-off.

Nu trebuie să fim mulțumiți cu nimic în această seară (n.r. duminică, 9 noiembrie). Eram obligați să câștigăm meciul și nu am făcut-o. Când avem jucători prezenți în careu suntem periculoși. Am avut situații de a marca dar n-am marcat. Sperăm să fim mai buni în meciurile viitoare.

(n.r. ați jucat deja 30 de meciuri) O să fie un plus pentru noi că acumulăm meciuri multe. O să fim mai puternici. Trebuie să rămânem pozitivi, ne aflăm la un club cu pretenții mari”, a declarat Risto Radunovic.

FCSB e în continuare departe de play-off

Partida de la Sibiu a fost comentată și de David Miculescu cel care a marcat golul de 2-2 din centrarea lui Risto Radunovic. După 16 etape, FCSB e pe locul 10, la cinci puncte în spatele Farului (locul 6).

„Eram pe ei până la eliminarea lui Daniel Bîrligea. E bine măcar am plecat cu un punct. Prima repriză am fost pe ei, dar din păcate a venit eliminarea la noi.

(n.r. despre golul marcat din centrarea lui Radunovic) Mai vorbim inainte de meci, ne înțelegem foarte bine, tot timpul eu apar pe bara a doua.

Ne dau mai multă încredere cele trei goluri marcate, dar dacă n-a venit și cu un rezultat pozitiv.. vine această pauză (n.r. meciurile naționalei), sperăm să începem mai bine apoi campionatul”, a spus și David Miculescu.

