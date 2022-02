Bărbatul internat într-un spital de psihiatrie după ce l-a amenințat cu moartea pe Raed Arafat contraatacă. Daniel Gașpar l-a chemat la tribunal pe șeful DSU

În primăvara anului trecut, în plină pandemie, un bărbat din Timișoara a făcut un live pe Facebook în care îl amenința cu moartea pe Raed Arafat, șeful DSU. Daniel Gașpar contesta măsurile luate de autorități în contextul crizei declanșate de coronavirus.

”Domnu’ Arafat, astăzi ţi-am pregătit ceva frumos. Vreau să vă arăt ce am pregătit pentru domnu’ Arafat. Îţi dau să vezi ce trebuie să primeşti dacă nu îţi dai demisia de bună voie şi nesilit de nimeni, ca să fii judecat cum trebuie că ai trădat poporul român. Uite ce îţi dau eu. Am, frate, aici un topor.

Pistol nu am, că nu vrea să îmi dea lumea, că ştie că mă ţine să vin la Parlament. Toporul nu vreau să îl folosesc pentru că nu sunt omul care vrea să facă la fel ca voi crime, dar dacă trebuie, o să folosesc şi toporul pentru poporul român”, așa îl amenința Gașpar pe Arafat.

”Dacă nu pleci de acolo, Arafat, cu demisia, o să fii luat cu forţa şi o să mestecăm din tine, crede-mă!”

Activistul timișorean, , susținea că are pregătită și o rangă, dar și o lopată pentru demnitar, pe care era hotărât să le folosească în măsura în care Arafat nu renunța la aplicarea măsurilor guvernamentale.

”Arafat, vin după tine. Dă-ţi demisia cât mai ai timp, să intri într-o puşcărie şi să nu mori. Îţi fac o promisiune. Ai de ales. Varianta A: îţi dai demisia şi laşi poporul român să trăiască în pace şi e valabil şi pentru ăia din guvernare. Eu o vreau pe doamna Şoşoacă în Guvern pentru că e un om corect şi a ţipat pentru România.

Dacă nu pleci de acolo, Arafat, cu demisia, aşa de bună voie, o să fii luat cu forţa şi o să mestecăm din tine, crede-mă. Mestecăm fiecare parte din tine până nu mai rămâne nimic”, mai spunea timişoreanul în filmarea postată pe Facebook.

Ce a stabilit raportul IML despre Gașpar: ”Potenţial agresiv şi modificări halucinator-delirante prezentate de suspect”

Pe 12 martie 2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara i-a deschis dosar penal pentru ultraj lui Daniel Gașpar. “În fapt s-a reţinut suspiciunea rezonabilă că în data de 10 martie, în jurul orelor 12.00, aflându-se pe marginea drumului judeţean care face legătura între localităţile Săcălaz şi Sânmihaiul Român, cu ocazia unei transmisiuni video pe reţeaua Facebook, suspectul l-a ameninţat cu acte de violenţă pe un secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne (Raed Arafat, n.r.), în sensul ca îl va lovi cu un topor, cu un ciocan şi cu o rangă, aceste acte având legătura cu activitatea profesională a persoanei vătămate”, notau anchetatorii.

Ulterior, pe 19 martie, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de IML Timişoara a stabilit că ”persoana expertizată a avut discernământul abolit, raportat la fapta cercetată şi s-a recomandat aplicarea de urgenţă a măsurii de siguranţă prevăzut de art. 110 Cp (internarea medicală), având în vedere potenţialul agresiv şi modificările halucinator-delirante prezentate de suspect”.

Gașpar a fost vizitat în spital de senatoarea Diana Șoșoacă

În consecință, Daniel Gașpar a fost internat medical provizoriu la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, ”până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii”.

În vara lui 2021, după intervenția în spațiul public a senatoarei Dianei Șoșoacă și a deputatului Mihai Lasca, care l-au vizitat pe Gașpar la spitalul din Jebel, activistul a fost eliberat printr-o decizie a Judecătoriei Deta, care a dispus înlocuirea măsurii de siguranţă provizorie a internării medicale cu măsura de siguranţă provizorie a obligării la tratament medical.

”A fost ca la pârnaie. Când mă duceam în vizită la clienții mei. E puțin ciudat, dar oricum a fost super ok. El are un tonus foarte bun. Am discutat cu toții, este ok, i se respectă drepturile acum. Într-adevăr a fost foarte speriat, este și acum speriat fiindcă nu știe ce i se poate întâmpla.

Primul termen în procesul în care Arafat are rolul ”intimatului” a fost fixat pe 21 februarie

Mi-a spus că de-abia așteaptă să iasă de aici, pentru că nu se regăsește, pentru că sunt foarte mulți oameni care au probleme psihice și nu e normal ca un om care nu are probleme psihice să stea închis mai ales într-un spital de Psihiatrie”, declara Diana Iovanovici-Șoșoacă după vizita la spitalul din Jebel.

de ceea ce i s-a întâmplat, Daniel Gașpar l-a dat recent în judecată pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Astfel, potrivit FANATIK, dosarul a fost strămutat la finalul anului trecut de la Judecătoria Timișoara la Curtea de Apel Timișoara.

Primul termen al procesului penal intentat lui Raed Arafat de bărbatul care l-a amenințat cu moartea în martie anul trecut a fost fixat de magistrații timișoreni pe 21 februarie anul curent, conform FANATIK.