Raed Arafat, anunț de ultimă oră pentru români: “Să nu fie pe stradă, să fie la adăpost, în blocuri sau în case”

Raed Arafat a precizat că 9.000 de pompieri sunt pregătiți să intervină în caz de nevoie. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) le recomandă românilor să stea la adăpost și să își ia toate măsurile de siguranță.

Raed Arafat, anunț de ultimă oră pentru români

cod roșu, cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale și vijelii au intrat în vigoare începând de cu ora 10.00, la nivelul întregii țări.

„La nivelul Situațiilor de Urgență, în județele care se vor afla sub codul portocaliu, fie cele care se află de astăzi (sâmbătă n.r.) dimineața până astă seară, fie cele care vor intra din seara asta până mâine (duminică n.r.), fie cele care sunt pe toată perioada, pentru că sunt unele județe care au intrat de astăzi și până mâine, inclusiv București, a fost dublat numărul pompierilor care sunt în tură”, a transmis Raed Arafat la .

în jur de 8.000 – 9.000 de pompieri sunt pregătiți să intervină în caz de necesitate în zonele afectate de vremea severă.

„La acest moment, asta înseamnă că noi avem în țară în jur la 8.000 – 9.000 de pompieri care sunt în unități la acest moment și care sunt gata de intervenție.

La asta se adaugă ce are poliția, ce are Jandarmeria, ce putem chema de la Armată și, bineînțeles, fiecare pe nivel de linia competențelor pe care le are acum.

Au fost activate toate centrele județene de conducere a intervenției în cele 30 de județe care vor fi sub codul portocaliu”, a mai precizat Raed Arafat.

“Să nu fie pe stradă, să fie la adăpost”

Șeful DSU îi îndeamnă pe români să asculte indicațiile și avertismentele autorităților și în timpul furtunilor să fie la adăpost în blocuri sau în case.

„Acum monitorizăm ce se întâmplă și, dacă va fi ceva, normal că vom reacționa pentru a sprijini populația și ulterior pentru înlăturarea efectelor, dar foarte important și mesajul nostru este următorul către populație, ei sunt primii, asta înseamnă că dacă vin mesaje de alertare, dacă au fost informați de situație, dacă este recomandat ceva din partea autorităților locale cu care suntem în legătură prin prefecturi, să asculte aceste recomandări.

O notă mai aparte pentru București, Ilfov, unde ne așteptăm în cursul serii, dar și după-amiază, să fie cantități semnificative de ploi, conform datelor pe care le avem de la ANM.

Așa că și populația din București să știe că trebuie să fie pregătită în sensul în care geamuri, garaje, toate să fie închise, să nu intre apă. Dacă sunt obiecte care nu sunt fixate, să le scoată din balcoane, din zonele din care pot să cadă și să lovească pe cineva.

Atenție în timpul furtunilor să nu fie pe stradă, să fie la adăpost, în blocuri sau în case”, a mai spus Raed Arafat.