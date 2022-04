Raed Arafat, dat în judecată de studentul care a ”anulat” pandemia, contestând la CCR purtarea măștii în spațiul public. Ce spune demnitarul

La jumătatea lunii februarie a acestui an, ca urmare a unei sesizări făcută de un student, judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au stabilit că instituirea obligativității purtării măștii de protecție în spațiul public a fost neconstituțională. Astăzi, studentul respectiv, Adrian Secu, își continuă demersurile în justiție, acționându-l în judecată pe Raed Arafat, șeful DSU.

Studentul Adrian Secu a contestat o amendă primită atunci când se ducea să-și cumpere medicamente

”Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Ordonanță de urgență a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Curtea a constatat neconstituționalitatea în ansamblu a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020 întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constituționale ale art.1 alin.(3) și (5) și art.79 alin.(1), referitoare la avizarea proiectelor de acte normative de către Consiliul Legislativ”, informa CCR la acea vreme.

Contestația lui Adrian Secu, studentul care nu a vrut să plătească o amendă încasată în pandemie, privea legislația potrivit căreia pe durata stării de alertă s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, în spațiile comerciale, în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, prin și ministrului Afacerilor Interne.

Adrian Secu: ”Ca să fiu sincer, eu nu am fost un fanatic, conspiraționist..”

Student la Drept, apoi pe larg cum i-a venit ideea de a ataca la Curtea Constituțională obligativitatea purtării măștii în spațiul public. Totul ar fi plecat de la atitudinea unui polițist, care l-a amendat pe tânăr, deși acesta se ducea să-și cumpere medicamente.

”Ca să fiu sincer eu nu am fost un fanatic, conspiraționist, ci pur şi simplu am încercat şi eu să mă protejez în această perioadă şi să îi protejez pe cei din jur. Această sesizare sau analiză profundă asupra Ordonanței de Urgenţă s-a datorat unui poliţist obraznic care m-a amendat când eram singur pe stradă. Eu în respectiva perioada aveam asupra mea declarația pentru circulația pe timpul nopții pentru că m-am dus să îmi iau pastile.

Deci am fost amendat că am fost să îmi iau pastile. Am avut un răgaz în care mi-am dat masca jos, aşa am simțit nevoia la momentul respectiv, mai ales că totul era închis, să îmi iau un răgaz să iau o gură de aer. Mi s-a părut un pic deplasat că am fost oprit, mai ales ascultând şi declaraţiile specialiștilor de la OMS care au sugerat că masca ar trebui purtată în anumite condiţii“, a mărturisit Adrian Cristian Secu la Sinteza Zilei.

Raed Arafat despre proces: ”Nu merită să dau nici un punct de vedere”

Absolvent al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Adrian Secu s-a apucat de Drept tocmai pentru a se apăra singur împotriva unor abuzuri venite din partea autorităților. În consecință, în iulie anul trecut, tânărul mai avusese un succes în instanță, când Curtea de Apel București a constatat inexistența hotărârii numărul 36 din 2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care certifica pandemia COVID-19 și toate restricțiile și limitările de libertăți care au decurs de aici.

Mai mult, potrivit FANATIK, studentul Adrian Secu l-a dat zilele trecute în judecată chiar pe Raed Arafat. Înregistrat la Tribunalul București, procesul are ca obiect ”acţiune în constatare dosar electronic”, iar alături de Arafat mai apare și Ministerul Afacerilor Interne în postura ”pârâtului”.

Contactat de FANATIK pe tema acestei acțiuni deschise de studentul Adrian Secu, Raed Arafat, șeful DSU, a declarat următoarele după ce a aflat amănunte despre proces: ”Nu merită să dau nici un punct de vedere. Nici nu știu despre ce este vorba”.

În luna noiembrie a anului trecut, procurorii DNA au cerut Tribunalului București redeschiderea urmăririi penale pe numele lui Raed Arafat într-un alt dosar în care sunt cercetate achiziționarea de către statul român a unor echipamente medicale la un preț mult mai mare decât cel existent atunci pe piață.

Cazul a fost declanșat după câteva rapoarte ale Curţii de Conturi, care arătau că cele 300 de venilatoare pentru care România achitase 56.000 lei per bucată aveau un preț de piață de 26.000 de lei (cele din Germania) sau de 7.000-10.000 de lei (cele din China). se află pe rol la Tribunalul București, iar la înfățișarea din 19 aprilie s-a decis amânarea cauzei pentru 27 aprilie anul curent.