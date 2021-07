Raed Arafat, declaraţii despre incendiul de la Petromidia. „S-a evitat o catastrofă”

Raed Arafat, declaraţii despre incendiul de la Petromidia. Aceasta a spus că s-a evitat o catastrofă în urma intervenției rapide.

„Intervenția a fost foarte dificilă și riscantă. Am avut cele cinci persoane, din păcate una decedată, doi răniți grav. Au fost transferați către București. Din momentul în care a fost anunțată, s-a întâmplat să fim în zonă.

Erau patru focare. Au reușit să stingă trei, un focar a necesitat să fie concentrate toate forțele, a fost stins folosind apă și spumă.

Au fost mobilizate mai multe echipaje. Vorbim de peste 110 persoane, paramedici și medici. A fost profesionalism. În opt minute au ajuns primele echipaje.

Am reușit să evităm o catastrofă și mai mare. La 13.15 a fost localizat incendiu, la 15 nu mai aveam flacără deloc.

A fost o fisură la o instalație care a explodat. Mai mult nu pot să vă spun. Este dosarul penal care se ocupă de răniți și decedatul”, a spus Arafat.

Noxele nu puneau în pericol sănătate oamenilor

De asemenea, Raed Arafat a vorbit și despre faptul că noxele nu au pus în pericol sănătatea oamenilor, iar nimeni nu a fost în pericol din cauza acestui .

„Era o creștere în zonă a unor noxe, dar se putea sta acolo. Nu a fost necesară evacuare zonei. Pompierul când intervine este îmbrăcat un echipament de protecție din omex, care îl face să transpire, munca lui și mai grea.

Am lucrat împreună acolo, nu am stat ca spectatori, am discutat cu inspectorul-șef, domnul ministru a salutat fiecare echipaj înainte să plece. Pentru noi, munca lor e extrem de importantă.

Am semnat acordul pentru noile mașini de apă și spumă care vor începe să fie folosite. Sunt 476 de mașini”, a mai spus Arafat.

Care e situația răniților, conform lui Raed Arafat

Este vorba despre , cu arsuri de 45% și 35% cel de-al doilea. Există șansa ca aceștia să fie transferați în străinătate.

„Ei sunt la Secția de Arși de la Floreasca. Dacă se cere transferul, vor fi duși în afară, dacă sunt locuri. E varianta transferului, am fost întotdeauna pregătiți, în caz că se solicită”, a spus secretarul de stat.

„Au mai fost situații care au avut loc la Constanța, în alte zone. Să nu uităm Mihăileștiul, de exemplu. Nu există nicio țară cu incidente zero. Important să fim pregătiți, să avem pregătirea la maximum”, a mai spus el.

Prețurile nu vor crește, cel mai probabil

Fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, a comentat referitor la efectele economice, pe bursă, unde acțiunile Rompetrol au scăzut cu 10%, dar și despre o posibilă creștere a prețurilor.

„Este o reacție firească. Au nevoie de o certitudine legată de perioadă de indisponibilitate. Are capacitate să acopere 80% din piața de carburnați.

Accidentul vine în context delicat, o altă rafinărie din Serbia este indisponibilă momentan. Nu cred că vor apărea probleme la noi. Poate la vecini, în Republica Moldova”, a spus Răzvan Nicolescu.

„Piața de carburant ar putea fi afectată dacă rafinăria e oprită pe termen lung”, a mai spus el.