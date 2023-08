Raed Arafat, despre a doua explozie trăită la Crevedia: ”Parcă a venit cineva cu un fier de călcat şi mi l-a pus pe spate”

, de sâmbătă seara, la fața locului a ajuns și șeful DSU, Raed Arafat. Acesta a vorbit, luni, despre clipele terifiante trăite în timpul celei de-a doua deflagrații.

Cum a trăit, la fața locului, Raed Arafat a doua explozie de la Crevedia: ”Parcă a venit cineva cu un fier de călcat şi mi l-a pus pe spate”

Din momentul în care a ajuns la locul exploziilor de la Crevedia, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a devenit comandantul acțiunii.

ADVERTISEMENT

”Comandantul acțiunii, din momentul în care am ajuns eu, am fost eu, dar acolo existau inspectori șefi de Pompieri pe București-Ilfov, a mai venit și inspectorul șef Dâmbovița și pe partea de incendii, expertiza este la dânșii. Organizarea dispozitivului de incendii o fac pompierii, dar asta nu înseamnă că pompierii au greșit. Pompierii au făcut o chestiune de intervenție cu risc”, a spus Raed Arafat, duminică.

Luni, Arafat a vorbit despre a doua explozie puternică din localitatea dâmbovițeană. A trăit pe propria piele momentul terifiant. ”Am văzut ce a însemnat mingea asta, eu eram la o distanță mai mare și am simțit-o. Am simțit căldură pe spatele meu, parcă cineva a venit cu un fier de călcat și mi l-a pus pe spate”, spune oficialul DSU, la .

ADVERTISEMENT

Arafat explică de ce pompierii s-au apropiat atât de mult de locul exploziilor

La aceeași apariție televizată, secretarul de stat din MAI a fost întrebat de ce . Întrebarea a venit în contextul în care, în prezent, mai mulți pompieri sunt internați în spitale din țară și străinătate.

”Două aspecte aici. Eu când am ajuns acolo am insistat rapid pe ele pentru că intervenția deja era în curs, erau pompierii, erau ofițeri, pompieri care au stabilit modul lor de lucru.

ADVERTISEMENT

Primul lucru care l-am observat, chiar dacă era stabilit un perimetru, foarte mulți civili încălcau regula și treceau pe lângă jandarmi și intrau acolo să meargă în casele lor.

Prima chestie a fost că am început să insist și am vorbit cu jandarmii să îi scoată pe toți de acolo. Am zis să nu intre nimeni, nici măcar polițiștii neechipați, să nu mai intre în zonă. Deci asta a fost exact indicația care am dat-o.

Faptul că la a doua explozie n-am avut civili răniți, am avut civil numai la prima parte. La a doua parte nu știu să fi fost un civil cu probleme grave sau ars sau decedat, asta este pentru că totuși s-a reușit să se păstreze o distanță și au fost împinși în spate. Altfel, puteam să avem și civili și alți proprietari de case care tot mergeau către casele lor și jurnaliști puteam să avem”, adaugă Arafat.