Raed Arafat, despre redeschiderea restaurantelor. În ce condiții se va întâmpla acest lucru

Raed Arafat a anunțat în ce condiții vor fi redeschide restaurantele începând cu 1 septembrie 2020, chiar dacă țara noastră se află în plină pandemie.

Șeful DSU a explicat care va fi modul de calcul pe care autoritățile îl vor respecta atunci când vor decide să redeschidă un restaurant.

Localitatea unde oamenii pot redeschide restaurantul nu trebuie să aibă mai mult de 1.5 cazuri de infectare la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Raed Arafat a vorbit despre redeschiderea restaurantelor din România, de la 1 septembrie

Secretarul de stat în MAI crede că țara noastră este în scădere când vine vorba de numărul de infectări, însă îndeamnă în continuare la precauție.

„E o stagnare, arată că situația nu e încă controlată. Să vedem o scădere continuă. Avem un număr semnificativ de teste la cerere, asta nu e rău, în alte țări le fac și aleatoriu. Sunt companii care au contracte să-și testeze angajații.

Dacă testele pe bază de antigen intră pe piață, vom putea testa să testăm mult mai mult. Nu baruri, nu cluburi, dar restaurantele vor funcționa. S-a pus un prag care, dacă un județ în depășește, pragul e de 1.5 la 1000 la ultimele 14 zile.

Județele toate sunt peste acest prag, puțin peste, unele s-ar putea să ajungă peste. Conform datelor nu avem niciun județ care să permită redeschiderea restaurantelor.

Dacă un județ trece peste 1.5 închiderea e clară. Comitetul județean dacă are localități poate lua decizia pe localitățile respective, sau invers. Dacă județul e bine și apar unele focare care sunt peste, poate comitetul să decidă închiderea activitățile respective”, a explicat Arafat la Digi 24.

În ce localități din România vor fi redeschise restaurantele

Șeful DSU a dezvăluit că orice localitate poate avea un restaurant deschis, dacă nu există un număr mare de cazuri de infectare cu Covid-19, chiar dacă județul respectiv este decimat de boală.

„Pragul general e național. Să zicem că un județ are 1 la 1000, dar o localitate din județ are 1.5 la 1000. Comitetul poate decide pe localitatea respectivă să închidă. Invers, județul are peste 1.5 la 1000 și are două localități care sunt la 1 la 1000, acolo se poate permite.

Aici vorbim de activitatea în interior. În anumite condiții situații, probabil voi merge la restaurant. Eu am fost în pandemie de 3 ori la terase. Dacă nu erau respectate regulile mă ridicam și plecam. Capacitatea restaurantului cred că va fi 50% maxim. În niciun caz 80%. Chestia cu mănușile nu e foarte necesară, dă un sentiment fals de siguranță. Mănușile nu sunt importante, trebuie dezinfectare.

Important e să observăm că chelnerii se spală pe mâini, se dezinfectează. Am văzut un chelner care făcea asta după fiecare masă”, a declarat Arafat la Digi 24.