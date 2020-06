Raed Arafat, după explozia cazurilor de Covid-19: ”Nu mai merge așa. O să înceapă controale foarte serioase”

Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, transmite un avertisment pentru comercianții din România și anunță startul unei campanii serioase de controale.

În opinia șefului DSU, la terasele din țară nu se respectă măsurile de distanțare socială, iar acest lucru duce la creșterea numărului de infectări.

Arafat îi avertizează și pe cei care răspund de transportul în comun, acolo unde există cazuri în care nu se respectă măsura purtării măștii de protecție.

Raed Arafat spune că zilele care vin sunt cruciale. Acesta apreciază că weekendurile devenit cu mai mare risc, deoarece oamenii se duc la cluburi, la terase.

Aici, șeful DSU spune că a sesizat că oamenii nu respectă măsurile impuse de autorități, fapt pentru care se vor demara ample acțiuni de verificare în zile ce vor urma.

”Urmează zile cruciale, în speciale weekend-urile, care sunt cu mare risc pentru că oamenii merg în cluburi, la terase. Am primit poze de la terase unde am văzut că nu se respectă regulile.

O să înceapă controale foarte serioase. Nu numai la terase. Vor începe în această perioadă pentru că nu mai merge așa. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Vor fi verificați și retailerii să vedem dacă respectă regulile de triere la intrarea în unități.

Noi am ridicat problema în felul următor: în transportul comun nu trebuie să intre nimeni fără mască. Conducătorul nu are curajul să îi ceară cuiva să îi spună să nu intre fără mască. De aceea și aici vor începe controale. Am văzut mulți care poartă mască sub bărbie. Nu este în regulă”, a spus medicul Arafat la Digi24.

Faza următoare de relaxare, în pericol

Raed Arafat a venit cu o altă veste nedorită de populație și a spus că este posibil să se amâne faza următoare de relaxare, în contextul bilanțurilor care arată o creștere constantă mare a cazurilor de coronavirus din ultimele zile. El a subliniat că nu este deloc exclus.

”Este posibil să se amâne pauza următoare de relaxare. Nu numai eu, ci și câțiva colegi, putem să recomandăm amânarea unui pachet al măsurilor de relaxare. Ni se cere să deschidem sălile de spectacole, teatre, cinematografe. Și fără ele este o problemă…

Dacă cifrele rămân așa sau o să crească e posibil să prelungim starea de alertă. Sunt țări care au prelungit până în iulie, august.”, a spus Arafat.

Raed Arafat: ”Înainte eram într-o situație mai bună”

Secretarul de stat din MAI a comparat perioada în care se înregistrau sub 200 de cazuri noi pe zi cu ultimele zile, în care se raportează peste 300 de cazuri zilnic. ”Dacă rămânem la 150-200 de cazuri noi pe zi suntem într-o zonă sigură”, a spus Raed Arafat, completând că este mai îngrijorat decât acum o lună.

Totodată, Arafat i-a criticat pe medicii care transmit mesaje că virusul nu este atât de periculos, arătând că astfel de afirmații publice subminează eforturile autorităților.

”Oamenii au început să audă tot mai mult curentul opiniilor împotrivă. Am auzit un medic vorbind de o biată gripă care nu este o problemă.”, a mai spus Dr. Arafat la postul de știri citat.