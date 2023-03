Raed Arafat: „Luăm în calcul eventualitatea unui cutremur de 8 grade. La pregătire, nu poți să te antrenezi pentru scenariul cel mai bun”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a afirmat, la TVR Info, că echipele de salvare trebuie să se antreneze pentru pregătirea la cutremur cu scenariile cele mai nefavorabile, inclusiv unul în care România ar fi afectată de un cutremur de mari proporții, cum ar fi unul care să aibă magnitudinea de 8 grade și să provoace distrugeri majore.

Pregătirile se fac pentru scenariul cel mai rău

Raed Arafat a spus că, pentru o pregătire optimă a echipajelor din subordinea DSU, este necesar să fie luat în calcul scenariul cel mai nefavorabil în cazul unui cutremur, indiferent de gradul de probabilitate al acestuia. „Noi suntem obligaţi să luăm pe scenarii, de cele mai multe ori, scenariul cel mai nefavorabil. Aşa ne pregătim. Dar întotdeauna sperăm ca scenariul să fie unul mai bun, dar la pregătire nu poţi să pregăteşti pentru scenariul cel mai bun, tu trebuie să te pregăteşti pentru scenariul chiar dacă e cel mai puţin probabil, scenariul care poate să te provoace cel mai mult”, a declarat Raed Arafat, citat de .

În consecință, echipele de salvare se antrenează pentru eventualitatea unui cutremur de intensitate mare, chiar dacă un eveniment de acest tip are o probabilitate mai mică. „Noi în scenariile noastre luăm şi eventualitatea unui cutremur de 8 grade, asta nu înseamnă că ştim că va fi, nu înseamnă că sigur va fi, dar noi trebuie să ne pregătim pentru aşa ceva”, a precizat şeful DSU.

Ultimul exercițiu de amploare pentru un seism devastator a fost făcut în urmă cu cinci ani, pe o durată de cinci zile, exercițiu care a simulat intervenția în cazul unor distrugeri de amploare. „Pentru a interveni în urma unui cutremur noi avem o concepţie, o concepţie care a fost actualizată, am avut exerciţii foarte mari, cel mai mare exerciţiu european pe cutremur făcut cu implicare de un număr foarte mare de oameni şi cu simulări cu tot care a durat cinci zile şi patru nopţi – Exerciţiul Seism 2018 pe care l-am realizat şi care de la el am învăţat foarte multe lucruri şi care datorită acestui exerciţiu am făcut modificări în legislaţia noastră ca să fie mai uşor modul în care luăm decizii în timpul unui cutremur”, a spus Arafat.

Acesta a dat asigurări că acest gen de exerciții ale DSU se vor repeta, atât la scară generalizată, cât și pe anumite zone. „Astfel de exerciţii se vor repeta, o să refacem, să facem unele mai mici pe zone, o să facem poate unul mai mare în următorii un, doi, trei ani, va trebui să repetăm exerciţiul asemănător celui din 2018 să vedem ce am mai învăţat şi să pregătim forţele noastre de intervenţie”, a mai spus Raed Arafat.

Experiență acumulată în Turcia

Pompierii români au câștigat experiență în misiunile de salvare de după cutremur în intervențiile care au urmat din 6 februarie. Imediat după catastrofă, autoritățile de la București au anunțat trimiterea la fața locului a unei echipe de sprijin din 58 de oameni structurată astfel: modul specializat de căutare – salvare RO-USAR din cadrul IGSU, cu doi câini şi tehnică aferentă, echipă de căutare – salvare cu doi câini antrenaţi pentru astfel de situaţii din cadrul Asociaţiei Câinilor Utilitari, medici şi asistenţi ai UPU-SMURD Bucureşti, ofiţeri de legătură din cadrul DSU.

După două zile, România a mai trimis un grup pentru a ajuta la căutările supraviețuitorilor printre dărâmături. Este vorbat de o echipă RO-USAR, însoțită de doi medici și asistenți din cadrul UPU-SMURD București, doi ofițeri de legătură din cadrul DSU și patru persoane cu patru câini din cadrul Clubului Câinilor Utilitari. Cele două echipe de sprijin au stat în Turcia aproximativ 10 zile.

Pompierii au intervenit și după , din 13 februarie, care a afectat regiunea Olteniei, însă magnitudinea redusă, de 5,2, nu a dus la pagube majore. Intervenția ISU a vizat doar evaluarea stării unor clădiri după cutremur și stabilirea gradului lor de siguranță. Astfel, s-a descoperit că la Târgu Jiu sunt probleme în 11 grădinițe, scoli și licee. La o evaluate vizuală, rezistența clădirilor ar fi fost afectată.

Cu această ocazie, pentru a evita crearea panicii, Comitetul Judetean pentru Situații de Urgentă i-a cerut Inspectoratului Școlar Județean Gorj să nu înceapă cursurile timp de o săptămână, care a propus ca Şcoala Altfel, care fusese programată de fiecare şcoală în altă perioadă a anului, să fie luată acum de toate unitățile școlare, evitându-se în felul acesta recuperarea orelor de curs.