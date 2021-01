Raed Arafat, primul anunț despre cei care nu se vaccinează! Mesaj ferm al secretarului de stat

Raed Arafat a transmis primul anunț despre cei care aleg să nu se vaccineze! Astfel, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a declarat că unele țări ar putea să condiționeze participarea la unele evenimente de vaccinarea anti-COVID.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totuși, România nu va aplica o astfel de „discriminare”, a ținut să explice secretarul de stat. „E posibil sa fie unele intalniri internationale sa iti spuna ca ‘Poti sa vii daca esti vaccinat’.

Noi am zis ca in Romania nu nu vom aplica astfel de discriminari. Dar in afara e posibil sa iti spuna ca acum e posibil sa vii daca arati ca esti vaccinat”, a declarat Raed Arafat la Antena 3.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce spune Raed Arafat despre cei care nu se vaccinează!

În același timp, Raed Arafat, a afirmat că există probleme serioase în continuare în România. Astfel, conform secretarului de stat, o parte a populaţiei nu a respectat măsurile de protecţie şi recomandările de sărbători.

Tocmai de aceea este posibil să urmeze o perioadă cu creşterea numărului de cazuri de infectare. Mai mult de atât, Arafat a ținut să tragă și un semnal de alarmă.

ADVERTISEMENT

Acesta a explicat că începerea vaccinării nu înseamnă că pandemia a trecut sau poate fi ţinută sub control. ”Vaccinul este o lumină la capătul tunelului, dar încă mai avem mult de mers până să ajungem la final”, a mai zis şeful DSU

”Clar că după sărbători este posibil să avem din nou creştere, acum depinde această creştere cât de mare şi cât de abruptă este. (…)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am trecut printr-o perioadă în care sistemul sanitar a fost sub o presiune foarte importantă, mai ales la nivelul sectorului de terapie intensivă, sectorul de urgenţă.

Oricând putem să vedem că se schimbă şi începe din nou să crească. Mai ales că, chiar dacă am avut ceva scăderi, acum suntem la un platou, nu mai avem o scădere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E probabil să vedem o creştere după perioada sărbătorilor, mai ales din partea celor care nu au respectat recomandările.

Începerea vaccinării nu este egal cu finalizarea problemei sau terminarea problemei şi începerea unei relaxări şi a unei reveniri la normalitate.

ADVERTISEMENT

Începerea vaccinării înseamnă începutul unui drum care va dura câteva luni până la a avea efectul scontat şi până când vom vedea că un număr semnificativ de persoane s-a vaccinat”, a mai spus Raed Arafat la Digi 24.