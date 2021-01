Raed Arafat se teme de o explozie a numărului de cazuri Covid-19. „Va fi o creștere, vedem în 10-15 zile”

Raed Arafat se așteaptă la o creștere semnificativă a numărului de cazuri de infectare cu Covid-19 în următoarele două săptămâni.

Această creștere va veni pentru că mulți români nu au respectat regulile de distanțare și protecție sanitară de Revelion.

În consecință, creșterea se va vedea peste două săptămâni și ar putea afecta grav sistemul medical, anunță Arafat.

„Va fi o creștere probabil a numărului cazurilor. Depinde cât de controlabilă va fi. O mare parte din populație a respectat recomandările, dar este și o parte din populație care nu a respectat recomandările, dovadă și amenzile date de Poliție. Este posibil să începem să vedem o creștere în următoarele 10 -15 zile.

Sper să controlăm această creștere pentru că indicatorii arată că presiunea pe sistemul sanitar a scăzut comparativ cu acum 2-3 săptămâni. Eu sper să o menținem așa”, a declarat Raed Arafat la B1 TV.

În ciuda unei creșteri semnificative a numărului de infectări, Arafat neagă că țara noastră ar putea intra în carantină totală.

„Masuri de lockdown generalizate nu sunt in vizorul nostru. Masuri localizate, cum am luat pana acum – si acum avem un numar de localitati care sunt in carantina – astfel de masuri pot fi luate daca in unele zone creste numarul cazurilor peste un anumit procent si mai ales daca este combinat cu alti factori pe care le analizeaza colegii de la DSP si de la INSP. Da, astfel de masuri pot fi luate acolo unde este nevoie”, a adăugat Arafat, conform sursei citate.

Polițiștii au identificat sute de petreceri ilegale de Revelion și au acordat peste 4.000 de amenzi pentru nerespectarea regulilor sanitare impuse de autorități. Cumulul amenzilor depășește 2 milioane de lei, potrivit unei informări a MAI.

În toate marile orașe petardele au pocnit la miezul nopții și străzile au rămas murdare cu pahare goale, de plastic, dar și cu petarde. În aceste condiții, autoritățile așteaptă mijlocul lunii ianuarie pentru a vedea dacă ne vom confrunta cu o explozie a numărului de cazuri.

Mai mult, românii s-au călcat în picioare în zonele montane în stațiunile de ski, un alt posibil focar de Covid-19.