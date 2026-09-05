Sport

Rafa Benitez, avertisment pentru Cristi Chivu înainte de derby-ul Inter – Napoli! „Cunoaște riscul”

Interul lui Cristi Chivu dispută primul derby din acest sezon în etapa a 3-a din Serie A, pe teren propriu contra lui Napoli. Rafa Benitez, care a antrenat ambele echipe în trecut, l-a avertizat pe antrenorul român.
Bogdan Mariș
05.09.2026 | 17:52
Rafa Benitez avertisment pentru Cristi Chivu inainte de derbyul Inter Napoli Cunoaste riscul
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Rafa Benitez (66 de ani) l-a avertizat pe Cristi Chivu (45 de ani) înainte de derby-ul Inter - Napoli. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Inter are un start pozitiv în noul sezon de Serie A, cu victorii în primele două runde, dar primul test major sosește în etapa a treia. Sâmbătă, de la ora 19:00, „nerazzurrii” primesc vizita lui Napoli. Rafa Benitez (66 de ani), care l-a antrenat pe Cristi Chivu (45 de ani) la Inter în 2010, pregătind-o apoi și pe Napoli (2013-2015), a prefațat întâlnirea și a lansat un avertisment pentru tehnicianul român.

Rafa Benitez, avertisment pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Napoli

Rafa Benitez e de părere că Inter este favorită în derby-ul cu Napoli, însă ibericul l-a avertizat pe Cristi Chivu cu privire la acest aspect. „E un meci care mă aduce față în față cu două dintre poveștile mele personale, momente care m-au umplut de satisfacție. Am câștigat împreună, a fost frumos, dar ca în orice poveste, există un final. Dar sentimentele și prieteniile rămân. Și sunt multe.

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Inter are un avantaj. Sunt campionii Italiei și au adus forțe proaspete. Dar Chivu cunoaște riscul când pornești ca favorit și știe că în urma lor sunt multe echipe care au crescut. Ne putem aștepta la surprize din partea lui Allegri: fără McTominay, nu am dubii că va veni cu o soluție. Este la curent cu tot ce se întâmplă.

Doar cei care îi văd pe jucători în fiecare zi știu care dintre ei sunt cei mai promițători. Același lucru e valabil și pentru Chivu, care gestionează cu măiestrie o echipă foarte bună de un an. Acum, variabila va fi Champions League, unde vor juca ambele echipe, așa că se impune o analiză”, a declarat tehnicianul spaniol, conform Gazzetta dello Sport, înainte de partida care se va disputa în etapa 3 din Serie A. Benitez este liber de contract în acest moment după ce a fost demis de Panathinaikos la finalul sezonului precedent.

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Cristi Chivu, antrenat de Rafa Benitez. Spaniolul a câștigat trofee atât cu Inter, cât și cu Napoli

Cristi Chivu a fost antrenat de Rafa Benitez pentru o scurtă perioadă, în 2010, spaniolul fiind numit pe banca lui Inter după plecarea lui Jose Mourinho la Real Madrid. Cei doi au cucerit două trofee împreună, Supercupa Italiei și Campionatul Mondial al Cluburilor, însă au avut o relație tensionată, fiind implicați în mai multe scandaluri. Demis de la Inter în decembrie 2010, Benitez a revenit în fotbalul italian în vara lui 2013, când a semnat cu Napoli. A reușit să cucerească două trofee, Cupa și Supercupa, înainte de a demisiona la finalul sezonului 2014-2015, pentru a o prelua pe Real Madrid.

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