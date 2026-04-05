Rafa Benitez, mesaj de susținere pentru Răzvan și Mircea Lucescu, imediat după PAOK – Panathinaikos 0-0: „Cunoaștem situația complicată”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a pornit spre București imediat ce partida dintre PAOK și Panathinaikos a luat sfârșit. Antrenorul român nu a mai dat nicio declarație și a pornit direct spre avionul ce urma să-l transporte către București. Rafa Benitez (65 de ani), managerul lui Panathinaikos, a transmis un mesaj de susținere pentru adversarul său de duminică seară, știind situația complicată prin care trece tatăl său.

Rafa Benitez și-a început discursul cu un mesaj de susținere pentru Răzvan Lucescu

Situația medicală a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit foarte tare în ultimele ore, iar în prezent se află într-un moment delicat. Fostul selecționer al României se află într-o comă indusă, iar Răzvan Lucescu nu a stat pe gânduri și a urcat într-un avion privat cu destinația București, pentru a fi alături de tatăl său, în vârstă de 80 de ani, în aceste momente cumplite.

Totuși, antrenorul lui PAOK nu a plecat până când nu și-a terminat treaba în Grecia. după care a plecat către avion, fără să mai dea nicio declarație. La finalul partidei, știind despre situația lui Mircea Lucescu, Rafa Benitez a transmis un mesaj pentru Răzvan: „Aș vrea să îmi exprim susținerea față de Răzvan Lucescu în acest moment dificil. Cunoaștem situația complicată prin care trece tatăl său. Rezultatul de egalitate este echitabil. Am avut și noi ocazii pe contraatac și am închis bine spațiile. Cred că fanii vor aprecia modul în care jucătorii au dat totul pe teren”, a spus Rafa Benitez la finalul partidei.

Mircea Lucescu îi ceruse bilete lui Răzvan la finala Cupei Greciei

Chiar înainte de externare, Mircea Lucescu a suferit un infarct acut, iar doctorii l-au băgat imediat în sala de operație. Situația sa se stabilizase, iar la scurt timp după ce s-a trezit și-a dorit să vorbească cu fiul său, Răzvan, pentru a-l liniști cu privire la starea sa medicală.

Fostul selecționer chiar l-a uimit pe antrenorul lui PAOK, unde formația lui Răzvan Lucescu va întâlni OFI Creta la finalul acestei luni. La scurt timp după această conversație, care părea încurajatoare, starea de sănătate a legendarului antrenor s-a înrăutățit, iar în acest moment se află în comă indusă la ATI.