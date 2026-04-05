Rafa Benitez, mesaj de susținere pentru Răzvan și Mircea Lucescu, imediat după PAOK – Panathinaikos 0-0: „Cunoaștem situația complicată”

Răzvan Lucescu a fost adversarul legendarului Rafa Benitez duminică seară, chiar înainte să plece spre București, pentru a fi alături de tatăl său. Ce i-a transmis tehnicianul spaniol la finalul partidei
Ciprian Păvăleanu
05.04.2026 | 22:45
Ce i-a transmis Rafa Benitez lui Răzvan Lucescu după PAOK - Panathinaikos 0-0. Foto: Colaj FANATIK
Răzvan Lucescu (57 de ani) a pornit spre București imediat ce partida dintre PAOK și Panathinaikos a luat sfârșit. Antrenorul român nu a mai dat nicio declarație și a pornit direct spre avionul ce urma să-l transporte către București. Rafa Benitez (65 de ani), managerul lui Panathinaikos, a transmis un mesaj de susținere pentru adversarul său de duminică seară, știind situația complicată prin care trece tatăl său.

Rafa Benitez și-a început discursul cu un mesaj de susținere pentru Răzvan Lucescu

Situația medicală a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit foarte tare în ultimele ore, iar în prezent se află într-un moment delicat. Fostul selecționer al României se află într-o comă indusă, iar Răzvan Lucescu nu a stat pe gânduri și a urcat într-un avion privat cu destinația București, pentru a fi alături de tatăl său, în vârstă de 80 de ani, în aceste momente cumplite.

Totuși, antrenorul lui PAOK nu a plecat până când nu și-a terminat treaba în Grecia. Acesta a stat pe bancă la meciul de acasă cu Panathinaikos, terminat cu scorul de 0-0, după care a plecat către avion, fără să mai dea nicio declarație. La finalul partidei, știind despre situația lui Mircea Lucescu, Rafa Benitez a transmis un mesaj pentru Răzvan: „Aș vrea să îmi exprim susținerea față de Răzvan Lucescu în acest moment dificil. Cunoaștem situația complicată prin care trece tatăl său. Rezultatul de egalitate este echitabil. Am avut și noi ocazii pe contraatac și am închis bine spațiile. Cred că fanii vor aprecia modul în care jucătorii au dat totul pe teren”, a spus Rafa Benitez la finalul partidei.

Mircea Lucescu îi ceruse bilete lui Răzvan la finala Cupei Greciei

Chiar înainte de externare, Mircea Lucescu a suferit un infarct acut, iar doctorii l-au băgat imediat în sala de operație. Situația sa se stabilizase, iar la scurt timp după ce s-a trezit și-a dorit să vorbească cu fiul său, Răzvan, pentru a-l liniști cu privire la starea sa medicală.

Fostul selecționer chiar l-a uimit pe antrenorul lui PAOK, după ce i-a cerut două bilete pentru finala Cupei Greciei, unde formația lui Răzvan Lucescu va întâlni OFI Creta la finalul acestei luni. La scurt timp după această conversație, care părea încurajatoare, starea de sănătate a legendarului antrenor s-a înrăutățit, iar în acest moment se află în comă indusă la ATI.

A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!