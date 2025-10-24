Rafa Benitez semnează cu un gigant din Grecia și va câștiga de două ori mai mult decât Răzvan Lucescu

ADVERTISEMENT

Fostul câștigător de Champions League cu Liverpool a avut o carieră remarcabilă în anii 2000, când a obținut cele mai bune rezultate.

Rafa Benitez, rivalul lui Răzvan Lucescu în campionatul Greciei

Acum, însă, de ceva ani, acesta a fost un tehnician care mai mereu a dezamăgit și nu a mai reușit să se apropie de obiectivele atinse. Totuși, cei de la Panathinaikos au încredere că ibericul este alegerea corectă și l-au numit drept noul antrenor al echipei, după ce startul stagiunii a fost unul mult sub așteptări, cu rezultate care au fost aspru criticate de fani.

Rafa Benitez nu a fost ușor de convins, iar grecii au pus pe masă un salariu uriaș. Spaniolul va primi 4 milioane de euro anual și putere deplină de decizie în transferuri, pentru a o readuce pe Panathinaikos între cele mai importante formații din campionatul elen. Contractul dintre tehnician și cei de la Panathinaikos va fi valabil pentru următorii doi ani, iar obiectivul este ca în al doilea sezon echipa să câștige campionatul după o secetă îndelungată.

Acesta se va bate cu trupa lui Răzvan Lucescu, PAOK, care tocmai ce le-a bătut pe Olympiakos și AEK Atena, fiind pe primul loc în clasament. Benitez va fi plătit de 2 ori și ceva mai bine față de Răzvan Lucescu, cel care primește de la Ivan Savydis 1,75 milioane de euro pe an. Panathinaikos, de cealaltă parte, este pe locul 7, cu doar 9 puncte după 6 meciuri disputate, la o distanță de 8 puncte față de primul loc.

Cariera lui Rafa Benitez

Rafael Benítez, unul dintre cei mai respectați antrenori spanioli ai ultimelor decenii, și-a construit reputația printr-o disciplină tactică dusă la extrem. După o carieră modestă ca jucător, Benítez și-a început drumul pe banca tehnică în cadrul academiei lui Real Madrid. Consacrarea a venit la începutul anilor 2000, când a condus Valencia CF spre două titluri de campion (2002, 2004) și un triumf în Cupa UEFA (2004), reușind să destrame hegemonia cluburilor de top din Spania printr-un fotbal organizat și eficient.

Succesul de la Valencia i-a deschis drumul spre Premier League, unde a devenit o legendă pentru Sub comanda sa, echipa de pe Anfield a cucerit Liga Campionilor în 2005, într-una dintre cele mai spectaculoase finale din istorie, revenind de la 0-3 împotriva lui AC Milan. De-a lungul anilor, Benítez a trecut pe la cluburi importante precum Inter Milano, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle United și Everton. Chiar dacă uneori a fost criticat pentru stilul său precaut, Benítez rămâne o figură emblematică a fotbalului european,