Rafa Nadal, înfrângere la Roland Garros în primul tur. Spaniolul a fost aplaudat la scenă deschisă la ultimul său meci de la turneul din capitala Franței

Rafa Nadal (37 de ani) nu a reușit să facă față mult mai tânărului adversar, Alexander Zverev, în meciul din primul tur de la Roland Garros. Spaniolul a spus adio turneului la care a scris istorie în ultimii 20 de ani.

Rafa Nadal, eliminare în primul tur la Roland Garros

Recordul lui Rafa la turneul din capitala Franței este unul aproape incredibil. A câștigat de 14 ori trofeul. Arena Philippe Chatrier a fost arhiplină, fanii dorindu-și să-l vadă în acțiune pe Nadal pentru ultima dată pe zgura pariziană.

Nadal a cedat în fața lui Zverev cu scorul de: 3-6, 6-7, 3-6. Germanul a părut mult mai proaspăt, ritmul său de joc fiind vizibil superior. Rafa a făcut totuși o figură frumoasă și a luptat pentru fiecare minge. A avut o șansă bună de a echilibra meciul în setul doi, când a condus cu 5-4. Zverev a câștigat însă în tie-break.

Rafa Nadal entry @ court Philippe Chatrier

Fanii lui Rafa au venit din toată lumea pentru a nu rata șansa de a-l vedea din nou la Roland Garros. Camerele de filmat au surprins mai multe vedete din sportul internațional pe Philippe Chatrier. Conaționalul său, Carlos Alcaraz, numărul 1 ATP, Iga Swiatek, dar și vedeta din mijlocul celor de la Manchester City, Rodri, au fost prezenți la meci. Până și rivalul său din ultimii ani, , a asistat la partidă.

”Visul meu a fost să revin aici”

Nadal a revenit la turneul său preferat după 722 de zile. Spectatorii au avut o reacție pe măsură la intrarea tenismanului iberic pe teren. Aceștia l-au aplaudat minute în șir, la fel cum au făcut și pe toată durata partidei cu Zverev. La final, Rafa a ținut să le mulțumească fanilor pentru tot sprijinul din ultimii ani, fiind vizibil emoționat. Nadal a anunțat că șansele de a juca la Roland Garros anul următor sunt mici, însă speră să revină în Franța la Jocurile Olimpice. El a declarat:

„Vreau să le mulțumesc tuturor. Nivelul de energie a fost unul copleșitor. Îmi este greu să vorbesc acum. Publicul a fost unul excepțional atât în meci, cât și în timpul perioadei de pregătire. Mă bucur că am avut șansa de a beneficia de sprijinul suporterilor în locul în care îl iubesc cel mai mult.

Trebuie să-l felicit pe Sascha pentru meciul foarte bun pe care l-a făcut. Îi urez mult noroc. Știu cât de greu i-a fost după momentul de la Roma din 2022. Mult succes în continuare.

Am trecut printr-o perioadă foarte complicată în ultimii doi ani din cauza accidentărilor. Visul meu a fost să revin aici. Am fost competitiv, am avut șansele mele, dar nu a fost suficient. Este greu de zis acum ce voi face în viitor. Sunt șanse mari să nu mai evoluez aici, dar nu 100%. Piciorul meu este mai bine decât acum câteva luni.

Poate că în două luni voi spune că e suficient, dar pe moment mai am câteva obiective. Sper să mă întorc aici la Jocurile Olimpice, asta mă motivează. Mi-ar plăcea să am 28 de ani, nu 38. A fost un proces fantastic. Toți anii au fost speciali”.

Rafa Nadal a scris istorie la Roland Garros

Nadal a participat la de 14 ori în cariera și a ridicat trofeul de 14 ori. Spaniolul a triumfat în edițiile din 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 și 2022. Anul trecut nu a participat din cauza unei accidentări.

Accidentările din ultima perioadă l-au ținut pe Rafa departe de terenul de tenis. Spaniolul a transmis în mai multe rânduri că anul 2024 va fi cel mai probabil ultimul din cariera sa profesionistă. Nadal a participat în ultimele luni la turneele de la Brisbane, Barcelona, Madrid și Roma.