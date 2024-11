Rafa Nadal, prima înfrângere la simplu în Cupa Davis după 20 de ani: ”Nu m-aș pune să joc în următorul meci”

Tenismenul spaniol aflat la ultima competiție a carierei . Carlos Alcaraz a egalat scorul la general, astfel că locul în semifinale se va decide după jocul de dublu.

Rafa Nadal s-a ținut de glume după înfrângerea din Cupa Davis

Imediat după înfrângerea din partida de Cupa Davis, Rafa Nadal a avut puterea să glumească pe seama faptului că singurele eșecuri la simplu în această competiție au venit la primul meci și la, probabil, ultimul.

ADVERTISEMENT

Multiplul campion de Grand Slam are un palmares de 29 de victorii și două eșecuri la simplu în Cupa Davis, prima înfrângere venind la debutul din 2004, în fața cehului Jiri Novak. La dublu, el are opt victorii și patru eșecuri.

”A fost o zi emoționantă, am avut emoții înaintea jocului care ar putea fi ultimul meci de simplu al carierei. A fost special să aud imnul național pentru ultima oară ca profesionist, să simt emoțiile. Evident, am și sentimente amestecate care fac situația un pic mai dificilă.

ADVERTISEMENT

Am dat ce am avut mai bun. Am încercat să rămân cât de pozitiv am putut în fiecare moment și să joc cu energia potrivită. Nu a fost de-ajuns. Felicitări lui Botic, a fost mai bun decât mine.

Nu a fost satisfăcător fiindcă asta ar fi presupus să aduc un punct echipei și să îi ofer un avantaj în competiție. Nu a fost cazul. Sper la victoria lui Carlos, mai întâi la simplu și apoi la dublu. Eu voi continua să mă antrenez zilnic în caz că echipa va avea nevoie de mine la un moment dat. Dacă nu, o voi susține de pe bancă”, a declarat Nadal, conform .

ADVERTISEMENT

Nadal se cere rezervă dacă Spania merge mai departe

a recunoscut că dacă ar fi în locul căpitanului nejucător David Ferrer nu s-ar mai pune să joace la simplu în următorul meci, în cazul în care ibericii vor trece de Olanda.

”Cred că David a introdus în teren jucătorul despre care a simțit că are o șansă mai bună de a câștiga. Încă de la început, i-am spus că nu trebuie să simtă nicio presiune să mă introducă pe mine și, sincer, nu știam dacă voi juca.

ADVERTISEMENT

Au fost multe conversații de-a lungul săptămânii și sigur că introducerea mea în primul meci a fost un risc. Dar asta e munca unui căpitan, nu? La finalul zilei, el ia decizii și sunt sigur că David s-a gândit, în primul rând, la binele echipei, nu la mine.

Dacă aș fi căpitan, probabil că aș schimba și nu m-aș pune să joc în următorul meci. Acesta e modul în care simt. Apropo, dacă acesta a fost ultimul meu meci, atunci poate că e bine. Am pierdut primul meu meci în Cupa Davis și l-am pierdut pe ultimul. Așa că închidem cercul”, a spus Rafael Nadal.