Rafa Nadal și-a făcut un cadou de lux cu ocazia zilei de naștere! Și-a cumpărat un iaht de 5 milioane de euro. Video

Rafa Nadal a împlinit 34 de ani pe 3 iunie și a decis să-și facă un cadou de neuitat, și anume un iaht în valoare de 5.000.000 de euro, unde să se relaxeze după meciurile crâncene de tenis pe care le are de-a lungul sezoanelor.

Iahtul de lux al lui Rafa Nadal

Rafa Nadal este unul dintre cei mai buni jucători de tenis din istorie și a sărbătorit în stil mare împlinirea a 34 de ani. Ibericul și-a luat un iaht, poreclit „vila plutitoare”, care l-a costat nu mai puțin de 5.000.000 de euro.

Ibericul a inaugurat deja cadoul împreună cu soția sa, aceștia fiind filmați când ajungeau în portul din golful Portocristo.

Rafael Nadal scrie în continuare istorie în tenis

Rafael Nadal a avut un an 2019 extraordinar, în care a câștigat Roland Garros, pentru a 12-a dată în carieră și US Open, pentru a patra oară. Astfel, „Rafa” termină anul pe primul loc și întră în 2020 de pe prima poziție.

Ibericul este primul jucător de tenis care ocupă prima poziție a clasamentului ATP pentru trei decade diferite. 2008 a fost anul în care spaniolul a devenit pentru prima dată lider mondial.

Anii în care Rafael Nadal s-a clasat pe primul loc ATP:

2008

2010

2013

2017

2019

Rafael Nadal a povestit într-un interviu pentru presa spaniolă cum a trăit anul 2019: „Sezonul a fost extraordinar din toate punctele de vedere. Am trăit toate sentimentele, multe dintre ele pozitive, dar şi câteva destul de dificile.

Din fericire, a fost un moment în care am intrat în formă bună şi nu am mai ieşit de acolo. Dar nu pot uita ce s-a întâmplat în ianuarie. Am venit după un 2018 cu un tenis bun, dar complicat din punct de vedere al sănătăţii.

Am avut doar 7 turnee cu rezultate foarte bune. Am terminat însă pe locul 2”.

„Apoi, la început de 2019, m-am retras de la Brisbane după o accidentare la bicepşi. Sunt mici lucruri care sunt uitate, dar în acele momente te macină. Am ajuns la Melbourne cu mari dubii, dar am jucat bine, cu excepţia finalei.

M-am simţit confortabil, dar apoi în Acapulco am simţit alte dureri la încheietură şi m-am putut antrena doar o zi înainte de debut.

Apoi am pierdut cu Kyrgios, am jucat, dar nu am putut să-l înving. Tratamentul a dat roade şi apoi la Indian Wells nu am putut să joc în semifinale din cauza unei alte probleme la genunchi.

Acela a fost cel mai dificil moment al anului, a venit după mulţi ani plini de accidentări”, și-a amintit Rafael Nadal.