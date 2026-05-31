Sport

E gata! Vedeta lui AC Milan va pleca de pe San Siro în această vară! Care sunt posibilele destinații ale fotbalistului

Superstarul lui AC Milan și-a anunțat plecarea de pe San Siro! Vezi pe site-ul FANATIK despre ce fotbalist important este vorba și care sunt posibilele destinații ale acestuia.
Dragos Petrescu
31.05.2026 | 10:45
E gata Vedeta lui AC Milan va pleca de pe San Siro in aceasta vara Care sunt posibilele destinatii ale fotbalistului
ULTIMA ORĂ
Rafael Leao va pleca de la AC Milan în această vară // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Veste extrem de proastă pentru fanii lui AC Milan! Rafael Leao, fotbalistul portughez în vârstă de 26 de ani care a fost cel mai important jucător al „rossonerilor” în ultimele sezoane, și-a anunțat plecarea de pe San Siro. Acesta nu va mai continua la Milano și în stagiunea următoare și este pregătit pentru o nouă provocare. Echipe importante din Europa precum PSG, Bayern Munchen sau Manchester United sunt deja pe urmele sale.

Cutremur la AC Milan! Rafael Leao și-a anunțat plecarea de pe San Siro

Clubul „rossonero” încasează o nouă lovitură extrem de dură. După ce a ratat în ultima etapă calificarea în următoarea ediție a Ligii Campionilor, terminând pe locul 5 în clasamentul din Serie A după o stagiune în care s-a bătut la titlu în cea mai mare parte din timp, gruparea de pe San Siro îl va pierde și pe Rafael Leao, cel mai important fotbalist din ultimele sezoane, acesta declarând că nu va mai continua la Milano și în campania 2026/2027, deși mare are contract până în 2028.

ADVERTISEMENT

Starul portughez a precizat că este pregătit pentru un capitol al carierei sale, fiind de părere că nu mai are nimic de oferit pentru clubul care l-a propulsat în fotbalul mare: „Sincer să fiu, cred că am dat deja tot ce am putut pentru Milan. A fost un club care m-a ajutat să cresc foarte mult, care m-a susținut în momentele dificile. Cred că toată lumea are vise, provocări și ambiția de a se confrunta cu o nouă provocare, nu-i așa? Vreau să încerc o nouă provocare într-un nou campionat”.

PSG, Bayern Munchen și Manchester United sunt pe urmele lui Rafael Leao!

Portughezul a semnat cu AC Milan în vara anului 2019, atunci când „rossonerii” l-au transferat de la Lille în schimbul a 49,5 milioane de euro. Din acel moment și până în prezent, Leao a strâns nu mai puțin de 291 de meciuri pentru gruparea de pe San Siro în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 80 de goluri și să ofere 65 de pase decisive. În plus, acesta a jucat un rol extrem de important la triumfurile milanezilor din Serie A (sezonul 2021/2022), respectiv din Supercupa Italiei (sezonul 2024/2025).

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate Citește mai mult la: h

Cotat în momentul de față la 50 de milioane de euro, Rafael Leao se află pe radarul unor cluburi de top din fotbalul european. Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, printre cele mai importante nume interesate de serviciile internaționalului portughez se află vechea și noua campioană din UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, dar și Bayern Munchen sau Manchester United.

ADVERTISEMENT
Președintele UEFA, gafă uriașă la finala Champions League! Salvat de Dembele, Ceferin și-a...
Digisport.ro
Președintele UEFA, gafă uriașă la finala Champions League! Salvat de Dembele, Ceferin și-a pus mâinile în cap
Marquinhos, un adevărat lider! Ce a făcut căpitanul lui PSG în timp ce...
Fanatik
Marquinhos, un adevărat lider! Ce a făcut căpitanul lui PSG în timp ce colegii săi sărbătoreau succesul din Liga Campionilor. Video
S-a dezlănțuit iadul la Paris! Incidente violente imediat după ce PSG a câștigat...
Fanatik
S-a dezlănțuit iadul la Paris! Incidente violente imediat după ce PSG a câștigat Champions League! Sute de arestări în capitala Franței. Video
Topul mondial în care Ion Țiriac îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic...
Fanatik
Topul mondial în care Ion Țiriac îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic și Serena Williams. Românul nu are rival
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Florin Prunea l-a văzut pe scări la Digi Sport și l-a certat: 'Băi,...
iamsport.ro
Florin Prunea l-a văzut pe scări la Digi Sport și l-a certat: 'Băi, cum să faci așa ceva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!