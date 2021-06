Rafael Nadal, anunț șoc după ce a ratat titlul la Roland Garros: renunță la Wimbledon și la Olimpiadă

Rafael Nadal a luat o decizie care i-a șocat pe fanii tenismenului din lumea întreagă. Ibericul, al treilea jucător în clasamentul mondial, a anunțat că nu va evolua la două dintre cele mai importante competiții: turneul de la Wimbledon, respectiv Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Într-un mesaj postat pe conturile de socializare marele campion a lăsat să se înțeleagă că a luat această decizie din cauza accidentărilor.

Rafael Nadal: ”Este decizia corectă”

Spaniolul în vârstă de 35 de ani le-a transmis un mesaj fanilor din lumea întreagă și și-a justificat decizia prin aceea că nu este pregătit să joace la un nivel atât de înalt, după .

”Bună tuturor, este ceva ce nu îmi face plăcere să scriu, dar am vrut să vă anunţ că am decis să nu particip la ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Nu este o decizie uşor de luat, dar după ce mi-am ascultat corpul şi am discutat cu echipa mea, înţeleg că este decizia corectă, scopul fiind să îmi prelungesc cariera şi să continui să fac ceea ce mă face fericit, şi anume să concurez la cel mai înalt nivel şi să lupt în continuare pentru obiectivele profesionale şi personale la nivelul cel mai înalt al competiţiei.

Faptul că în acest an sunt doar două săptămâni între Roland Garro şi Wimbledon nu a făcut upoară recuperarea pentru corpul meu după sezonul solicitant pe zgură. Au fost două luni de eforturi mari şi decizia pe care o iau este bazată pe perspectiva pe termen mediu şi lung.

Jocurile Olimpice au însemnat mereu mult pentru cariera mea şi au fost mereu o prioritate, ca sportiv şi ca fan, am găsit sentimentul pe care orice sportiv din lume vrea să-l trăiască cel puţin o dată în carieră.

Personal am avut şansa să trăiesc trei dintre ele şi chiar am avut onoarea să fiu portdrapel pentru ţara mea”, a scris Rafael Nadal, pe conturile de socializare.

Rafael Nadal a câștigat doar două turnee anul acesta

Fostul lider mondial s-a confruntat cu mai multe probleme fizice în ultima perioadă, iar acest lucru s-a răsfrânt asupra evoluțiilor lui din circuitul ATP.

Doar două turnee a câștigat anul acesta Rafael Nadal: Barcelona și Roma. La ultimul turneu de Grand Slam, Roland Garros, spaniolul .

Turneul de la Wimbledon va avea loc anul acesta în perioada 28 iunie – 11 iulie, în timp ce Turneul Olimpic de tenis se va desfășura în intervalul 24-30 iulie.