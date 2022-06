Rafael Nadal, interviu special după câștigarea celui de-al 14-lea titlu la Roland Garros: “Nu sunt în măsură să vânez locul 1 ATP”

La două zile după ce a scris încă o pagină de istorie glorioasă la Roland Garros, unde a cucerit cel de-al 14-lea lui titlu, a acordat un interviu în exclusivitate cotidianului francez L’Equipe în care a vorbit mai ales despre suferințele din spatele succesului său incredibil.

Rafa Nadal, chinuit de durerile la piciorul stâng din 2004

Ce imagine aveți astăzi asupra lui Rafael Nadal care avea un aer complet abătut pe fundul terenului , cu fața spre prelată la Roma, în meciul cu Denis Șapovalov, în urmă cu 25 de zile, și Nadal, care și-a luat capul în mâini acum două zile după al 14-lea lui titlu la Roland Garros?

– Acel moment pe care l-ați descoperit public la Roma este realitatea cu care m-am confruntat în ultima perioadă la antrenamente. Este și mai frapant în meciuri oficiale, când totul este mediatizat, dar asta mi s-a întâmplat de multe ori în particular. În ceea ce privește a doua imagine, ținând cont de maniera în care a fost realizată, cu un tablou foarte dificil și toată afecțiunea publicului, este dificil de descris toate emoțiile care m-au străbătut în acel moment.

Acest picior stâng v-a făcut probleme cam o jumătate din viață, nu?

– Da, totul a început în aprilie 2004, când l-am învins pe Goran Ivanisevic în primul tur de la Estoril. A fost o fractură de stres la acest picior stâng. Iar un an și jumătate mai târziu, în finala Masters-ului 1000 de la Madrid, contra lui Ivan Ljubicic, a fost fractura totală.

Pe o scară a durerii, unde ați plasa aceste infiltrații în nerv înaintea fiecărui meci la Roland Garros 2022?

– Acum sunt obișnuit. Este rău, dar când faci asta înaintea unui meci, când ești concentrat, când știi că este necesar pentru a putea juca, nu mai consideri totul chiar așa. Înainte de a intra pe teren, mental, ai suficientă forță, cu toată adrenalina și energia și, în plus, știi că nu există o altă opțiune. Și am suferit infiltrațiile doar în zilele de meci.

22 de titluri de Grand Slam a câștigat Rafael Nadal, dintre care 14 la Roland Garros. Ambele performanțe reprezintă un record absolut în tenisul mondial.

“Dacă m-aș fi gândit toată viața la toate problemele pe care le-am avut, aș fi jucat jumătate din cât am jucat”

V-a fost teamă că acest tratament nu va funcționa?

– Când faci infiltrații pentru prima oară, nu știi cum va răspunde organismul. De îndată ce constați că anestezia face cu adevărat să dispară durerea rămân doar îndoielile, dar sunt pur din punct de vedere tenisistic.

Care este senzația de a juca cu piciorul “adormit”?

– Este fantastic în comparație cu ceea ce trebuie să suport zi de zi! Dar nu pot face asta în mod continuu. Este o senzație tare stranie pentru că uneori te dor degetele de la picioare, dar îmi este cu adevărat rău când piciorul nu este anesteziat, astfel că atunci când este, totul e perfect.

Nu vă este teamă de riscul de a face o entorsă?

– Din păcate, m-am obișnuit să am această capacitate de a nu mă gândi decât la ceea ce privește meciul, fără a mă gândi la riscuri. Dacă m-aș fi gândit toată viața la toate problemele pe care le-am avut, aș fi jucat jumătate din cât am jucat. Iar în timpul Roland Garros-ului, mulțumită acestor infiltrații, m-am putut bate de la egal la egal cu adversarii mei în măsura în care simțeam posibilitatea de a mă deplasa fără frică. Asta a făcut diferența ce mi-a permis să mă conving că pot cu adevărat să mă angajez la acest Roland Garros cu speranța unui succes.

Pandemia de Covid a amplificat problemele lui Nadal de la picior

Nu v-ați temut niciodată că piciorul s-ar putea “trezi” în timpul meciului?

– Nu, pentru că anestezia în nerv rezistă cam șapte ore. Bine, contra lui Zverev, meciul ar fi putut dura mai mult, dar cred că aș fi fost scos pe targă deja…

Care a fost momentul în care v-ați simțit cel mai rău pe durata turneului?

– Dar am jucat toate meciurile fără durere! A fost foarte dureros la Washington vara trecută. Și înainte, la Roland Garros 2021, în cele patru seturi cu în semifinale, nu am vrut să vorbesc prea mult atunci pentru că am pierdut, dar nu am putut să fiu prea competitiv. Apoi, nu am putut juca la Wimbledon.

De la apariția acestei probleme la piciorul stâng, au existat etape cheie?

– De fapt, s-a întâmplat ceva în timpul Covid, la începutul lui 2020. Faptul că a trebuit să stau în casă timp de două luni a avut un efect asupra piciorului și au fost multe probleme care au apărut începând de atunci. Cred că faptul că a trebuit să stau două luni fără a putea practic să fac nimic nu a prea aranjat lucrurile. Altfel, am o relație foarte bună cu corpul meu. Mă înțeleg foarte bine cu el în realitate. Genunchiul răspunde bine, fizic totul merge bine, nu mă simt epuizat după meciuri, mă recuperez bine după efort. Există doar această problemă la picior…

Fără medicul său, nu ar fi avut nicio șansă la Roland Garros

Și ajungeți să vorbiți în interiorul dumneavoastră cu acest picior stâng?

– Adesea îl înjur! Nu, nu este adevărat. Este important să accepți lucrurile așa cum sunt, chiar și atunci când nu sunt nici ideale, nici agreabile. Sunt un tip pozitiv și realist. Sunt conștient că dacă vreau să îmi prelungesc cariera trebuie să ameliorez lucrurile.

Ce parte din acest al 14-lea titlu la Roland Garros îi revine medicului Angel Ruiz Cotorro, care a manevrat injecțiile anesteziante?

– Este foarte simplu: dacă Angel nu ar fi fost cu mine la Paris și dacă nu ar fi făcut ceea ce a făcut, nu aș fi avut nicio opțiune în turneu, este o realitate. În plus, pe lângă că este medicul meu, este și prietenul meu. Sunt 13 ani de când ne cunoaștem. Cred că nimeni nu i-a dat atât de lucru ca mine! Am trăit atâtea lucruri împreună, super momente, dar și altele, foarte dificile. Avem o mare încredere reciprocă și putem vorbi de o mulțime de subiecte. Roland Garros a fost un episod suplimentar al acestei lungi istorii comune.

Sunteți clar numărul 1 în Race 2022, dar este un obiectiv să deveniți numărul 1 ATP?

– Nu, niciodată. Nu sunt în măsură să vânez primul loc mondial. Dacă rezultatele mă vor conduce acolo, voi fi foarte fericit, dar nu pot încerca să ating ceva ce îmi pare dincolo de posibilitățile mele. Nu pot face precum Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime sau Carlos Alcaraz care joacă în această săptămână sau în următoarea pe gazon. Este o eră diferită în cariera mea și trebuie să prioritizez obiectivele realiste.

“Corpul m-a ajutat să devin ceea ce sunt”

Și ce spuneți de faptul că, pentru prima oară în carieră, la 36 de ani, sunteți în cursa pentru Marele Șlem?

– Spun că este o nebunie totală, probabil cea mai mare din viața mea.

Așadar, toate aceste suferințe au meritat?

– În ciuda tuturor acestor probleme fizice, sau datorită lor, corpul meu m-a ajutat mult să devin ceea ce sunt. Cred chiar că toate necazurile peste care a trebuit să trec în carieră mi-au permis să valorizez într-un mod și mai special toate momentele bune pe care le-am trăit. Nu sunt genul care să se plângă. Este dur, dar sunt și aceste momente incredibile. Dacă facem un calcul, bilanțul este unul pozitiv, nu?