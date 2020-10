Rafael Nadal l-a egalat pe Roger Federer la numărul de titluri de Grand Slam! Djokovic rămâne în urmă

Finala Roland Garros 2020 a confirmat încă o dată, dacă mai era nevoie, supremaţia lui Rafael Nadal la Paris. Pentru a 13-a oară. Acesta este numărul aiuritor de trofee pe care ibericul le-a câştigat la Roland Garros. Între 2005 şi 2020.

Cu acest nou succes la French Open, Rafael Nadal reuşeşte să îşi egaleze marele rival. Are 20 de titluri de Grand Slam în carieră, la fel ca Roger Federer. În vreme ce Novak Djokovic rămâne în urmă, cu doar 17 titluri majore în carieră. Ultimul dintre ele la Australian Open 2020.

Pe lângă cele 13 trofee de la Roland Garros, Rafa Nadal mai are patru la US Open, două la Wimbledon şi unul la Australian Open. În vreme ce Roger Federer este rege pe iarbă. Are opt trofee la All England Club, 6 la Melbourne, 5 la US Open şi unul la Roland Garros.

Roger Federer, mesaj de mare campion pe care i l-a transmis lui Nadal: “Felicitări, Rafa, meriţi”

Doar că Roger este în prezent accidentat, iar şansele sale de a-i face faţă lui Rafa sunt din ce în ce mai mici. Au trecut aproape doi ani de la ultimul titlu major al elveţianului, Australian Open 2018.

În vreme ce Rafael Nadal a devenit jucătorul care câştigă cele mai multe titluri majore după vârsta de 30 de ani. Are nu mai puţin de şapte, unul peste Novak Djokovic.

Novak Djokovic, liderul mondial, este mai tânăr decât rivalii săi şi văzut de mulţi ca fiind cel mai în formă. Cu siguranţă va avea o şansă uriaşă să recupereze diferenţa de trei titluri la Melbourne, anul viitor.

Nole s-a impus de opt ori la Australian Open, unde este cel mai titrat. Are şi cinci titluri la Wimbledon, trei la US Open şi unul la Roland Garros.

Bun prieten cu Nadal, Roger Federer a fost printre primii care l-au felicitat pe iberic pentru victoria contra lui Djokovic. Elveţianul a avut o reacţie de mare campion şi în legătură cu recordul pe care i l-a egalat Rafa.

“Cred că am reușit să ne împingem reciproc pentru a deveni jucători tot mai buni. Prin urmare, este o adevărată onoare pentru mine să-l felicit pentru cel de-al 20-lea titlu de Grand Slam. Este uimitor că a câștigat de 13 ori Roland Garros-ul, una dintre cele mai mari performanțe din sport. De asemenea, îi felicit echipa, pentru că nimeni nu poate face asta de unul singur. Sper că 20 este doar un alt pas în călătoria care continuă pentru amândoi. Bravo, Rafa, meriți”, a scris Federer pe Twitter.

Pete Sampras este al patrulea în topul celor mai multe trofee de Grand Slam, cu 14. Roy Emerson are 12, iar Rod Laver şi Bjorn Borg au câte 11.