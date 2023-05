Rafael Nadal nu va juca la Roland Garros 2023: „Situația nu este cea la care mă așteptam!”

Starul spaniol a spus că avea iluzia că va putea participa la mai multe turnee importante, printre care Roland Garros, Madrid, Barcelona, Monte Carlo sau Roma, însă nu va putea juca, fiind trist din această cauză.

Rafael Nadal nu va juca la Roland Garros 2023

la Roland Garros 2023 din cauza unei accidentări suferite la Australian Open 2023, anunțând decizia luată prin intermediul rețelelor de socializare:

„Săptămânile trec, iar eu aveam iluzia că voi putea juca în turnee care sunt cele mai importante din cariera mea, precum Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros.

Accidentarea nu s-a vindecat încă și nu știu ce trebuie să fac pentru a putea concura. Mă antrenam, dar acum am decis să schimb puțin direcția, să urmez un alt tratament și să vedem dacă lucrurile se îmbunătățesc pentru a încerca să ajung la următorul eveniment.

Nu pot oferi termene pentru că nu știu. Așa stau lucrurile acum!”, a declarat Rafael Nadal. Astfel, Rafa Nadal nu își va putea apăra titlul câștigat în urmă cu un sezon în Franța.

Din 2005, Rafael Nadal a participat în fiecare an la Roland Garros

în fiecare an la Roland Garros din 2005, iar durerea este cu atât mai mare pentru sportivul iberic. În urmă cu două săptămâni, acesta anunța neparticiparea la turneul de la Roma, explicând că nu s-a antrenat de mult timp la un nivel înalt:

„Deși am sesizat o îmbunătățire în ultimele zile, deja sunt multe luni de când nu am putut să mă antrenez la un nivel înalt, procesul de readaptare are ritmul lui și nu am altceva de făcut decât să accept asta și să continui să muncesc.

Îmi pare rău să vă anunț că nu voi putea participa la turneul de la Roma. Știți foarte bine cât de tare mă doare că ratez încă unul dintre turneele care mi-au marcat cariera și pe mine personal și toată susținerea și dragostea fanilor mei italieni”.

Rafael Nadal a ieșit și din top zece al ierarhiei WTA din cauza accidentării, fiind pentru prima dată în 18 ani când se întâmpla un astfel de lucru. În 2020, Roland Garros nu s-a putut desfășura din cauza pandemiei de COVID-19.