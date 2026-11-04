Sport

Rafael Nadal, numit în conducerea lui Real Madrid! Florentino Perez dă o lovitură de imagine uriașă

Catalin Oprea
04.11.2026 | 15:47
Rafael Nadal numit in conducerea lui Real Madrid Florentino Perez da o lovitura de imagine uriasa
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Rafael Nadal, în conducerea lui Real Madrid / Foto: Hepta
Rafael Nadal (40 de ani), unul dintre cei mai mari sportivi din istorie, a intrat oficial în conducerea lui Real Madrid. Clubul de pe Santiago Bernabeu a făcut anunțul miercuri, 4 noiembrie.
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Real Madrid a reușit o mutare spectaculoasă în afara terenului! Rafael Nadal, fostul lider mondial din tenis și câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, urmează să devină membru al Consiliului Director al clubului condus de Florentino Perez.

Rafael Nadal intră în conducerea lui Real Madrid! Anunțul oficial al clubului

Anunțul a venit miercuri, 4 noiembrie, printr-un comunicat oficial. Conducerea madrilenilor a aprobat propunerea, însă numirea trebuie aprobată în cadrul Adunării Generale a clubului, care este  programată pe 21 noiembrie, conform as.com.

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Pentru Real Madrid și pentru toți suporterii madrileni reprezintă o mândrie enormă faptul că o personalitate de asemenea anvergură sportivă și umană, un reper al sportului spaniol și mondial, va face parte din Consiliul nostru Director și va contribui, din această poziție, la prezentul și viitorul clubului”, se arată în comunicatul oficial.

Rafael Nadal, legătură specială cu Real Madrid

Rafael Nadal nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru Real Madrid. Spaniolul este membru de onoare al grupării de pe Santiago Bernabeu și a fost invitat în repetate rânduri să dea lovitura de începere simbolică la meciurile echipei „los blancos”. De-a lungul timpului, numele său a fost vehiculat inclusiv  pentru o posibilă candidatură la președinția clubului. În vara anului 2026, Nadal a negat interesul pentru intrarea în vreo eventuală cursă electorală.

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Potrivit publicației spaniole AS, fostul tenismen este privit drept unul dintre oamenii care ar putea avea un rol important în viitorul clubului. Intrarea în Consiliul Director îi va permite să se familiarizeze cu activitatea administrativă a Realului, alături de Florentino Pérez. Retras din tenis în 2024, Rafael Nadal are un palmares incredibil, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși sportivi din istorie: 92 de titluri ATP la simplu, 22 de trofee de Grand Slam, două medalii olimpice de aur și cinci Cupe Davis cucerite alături de naționala Spaniei.

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