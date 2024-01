Rafael Nadal s-a retras de la Australian Open 2024. Ibericul a luat această decizie radicală după , unde a pierdut în sferturile de finală cu Jordan Thompson. Anunțul a fost făcut de fostul lider mondial pe rețelele de socializare.

Rafael Nadal s-a retras de la Australian Open 2024! Anunțul fostului lider mondial: „Nu sunt pregătit să concurez”

după o perioadă de pauză de un an. „El Matador” a fost nevoit să stea pe bară din cauza unei accidentări suferite la Australian Open 2023. La Brisbane, „Rafa” a ajuns până în sferturi, însă a pierdut cu favoritul gazdelor, Jordan Thompson, pe fondul unei accidentări.

Pe parcursul meciului cu Thompson, Rafael Nadal a acuzat dureri musculare în aceeași zonă în care s-a accidentat și la începutul anului trecut. Din nefericire, în urma unui RMN, Rafael Nadal a fost nevoit să anunțe că a suferit o ruptură musculară și că nu va evolua la Australian Open 2024.

„Bună tuturor, în timpul ultimului meu meci din Brisbane am avut o mică problemă la un mușchi care, după cum știți, m-a îngrijorat. Odată ajuns la Melbourne, am avut șansa să fac un RMN și am o micro ruptură pe un mușchi, nu în aceeași porțiune în care am avut accidentarea și asta este o veste bună.

„Mă întorc cu avionul în Spania. Mi-am dorit foarte mult să joc în Australia”

Momentan nu sunt pregătit să concurez la nivelul maxim de exigență în meciuri de 5 seturi. Prin urmare, mă întorc cu avionul în Spania să-mi văd medicul, să primesc niște tratament și să mă odihnesc.

Am muncit foarte mult pe parcursul anului pentru această revenire și, așa cum am menționat întotdeauna, obiectivul meu este să fiu la cel mai bun nivel al meu în 3 luni.

În cadrul veștilor triste pentru mine pentru că nu am putut juca în fața uimitoarelor mulțimi din Melbourne, aceasta nu este o veste foarte proastă și rămânem cu toții pozitivi în ceea ce privește evoluția sezonului.

Mi-am dorit foarte mult să joc aici, în Australia și am avut șansa de a juca câteva meciuri care m-au făcut foarte fericit și pozitiv. Mulțumesc tuturor pentru sprijin și ne vedem curând! Rafa”, a scris Rafael Nadal pe rețelele de socializare.

În meciul cu Jordan Thompson, Rafael Nadal a irosit nu mai puțin de 3 mingi de meci. În primele două tururi, fostul lider mondial i-a învins pe Dominic Thiem și Jason Kubler. În meciul cu Jordan Thompson, Nadal a resimțit dureri la șold, iar în setul decisiv a cerut timeout medical.