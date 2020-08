Rafael Nadal s-a retras de la US Open 2020: ”Acest calendar este scandalos”

Tenismenul spaniol Rafael Nadal s-a retras de la US Open 2020 din cauza problemelor provocate de pandemia de coronavirus.

Fostul lider al clasamentului ATP este câștigătorul ediției precedente de la Flushing Meadows, după o finală excepțională cu rusul Daniil Medvedev.

Nadal are patru titluri la US Open (2010, 2013, 2017, 2019), dar a mai jucat o finală și trei ssemifinale pe cimentul de la New York.

US Open 2020 se va juca fără Rafael Nadal

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, a anunțat de acum două luni că turneul de Grand Slam se va desfășura între 31 august și 13 septembrie, dar a precizat că va fi un cu totul altul US Open, ca urmare a măsurilor speciale de securitate sanitară care vor fi luate.

”După ce m-am gândit mult, am luat decizia să nu particip la ediţia din acest an a US Open. Situaţia sănătăţii este foarte complicată în toată lumea din cauza Covid-19”, a fost anunțul prin care Rafael Nadal a anunțat că nu va merge la New York.

”Pare că situaţia e scăpată de sub control. Ştim cu toţii că acest calendar este scandalos, ţinând cont că nu am mai jucat de patru luni”, a mai scris spaniolul de 34 de ani pe contul de Twitter.

Și tenismanul australian Nick Kyrgios, locul 40 mondial, a anunţat că nu va merge la New York pentru a juca la US Open, din cauza riscurilor legate de pandemia de coronavirus din SUA: ”Nu voi juca în acest an al US Open. Mă doare acest lucru… Dar am luat această decizie pentru oameni, pentru australienii mei, pentru americanii care şi-au pierdut viaţa, pentru voi toţi”.

În ciuda faptului că a anunțat că nu va merge la US Open, Simona Halep și-a schimbat în ultimul moment programul și s-a înscris la Grand Slam-ul american. Această mișcare nu înseamnă neapărat că românca va și merge în SUA, însă a lăsat o portiță deschisă.

Tenismenul german Alexander Zverev a criticat dur decizia americanilor de a organiza și în acest an US Open, în condițiile în care mai mulți jucători de tenis din Europa au anunțat că nu vor participa. Și liderul WTA, australianca Ashleygh Barty a renunțat la Flushing Meadows.