Rafael Nadal s-a retras și de la turneul de la Roma, iar participarea la Roland Garros este în pericol: “Sunt multe luni de când nu am putut să mă antrenez”

, iar tenismul este incert chiar și pentru turneul de Grand Slam de la Roland Garros.

Rafael Nadal, în pericol să rateze turneul de Grand Slam de la Roland Garros

Câștigătorul a 22 de trofee de Grand Slam pe care a suferit în ianuarie la Australian Open.

Spaniolul spera că va putea reveni mai repede pe teren, însă Nadal a anunțat oficial că nu va concura la turneul de la Roma și cel mai probabil același lucru se va întâmpla și la Madrid.

Sportivul în vârstă de 36 de ani a oferit o declarație pentru presă: „Îmi pare rău să vă anunț că nu voi putea participa la turneul de la Roma. Știți foarte bine cât de tare mă doare că ratez încă unul dintre turneele care mi-au marcat cariera și pe mine personal și toată susținerea și dragostea fanilor mei italieni”.

Rafael Nadal: „Sunt deja multe luni de când nu am putut să mă antrenez la un nivel înalt”

Rafael Nadal a mărturisit că ritmul lent de recuperare nu i-a permis să își continue pregătirea: „Deși am sesizat o îmbunătățire în ultimele zile, deja sunt multe luni de când nu am putut să mă antrenez la un nivel înalt, procesul de readaptare are ritmul lui și nu am altceva de făcut decât să accept asta și să continui să muncesc”.

În urmă cu două săptămâni, spaniolul își anunța retragarea și de la turneul de la Madrid, iar participarea la Roland Garros e în real pericol.

Rafael Nadal a câștigat la Paris de nu mai puțin de 14 ori. Spaniolul are la dispoziție exact trei săptămâni pentru a-se recupera și să se antrenze pentru a se înscrie la Roland Garros (28 mai).

Nu a lipsit niciodată de la Roland Garros din 2005

Nadal nu a lipsit niciodata de la Roland Garros în ultimii 18 ani. O serie neîntreruptă între 2005 și 2023, o excepția lui 2020 când turneul a fost anulat din cauza COVID-19.

Ba, mai mult, Rafael Nadal a ieșit și din top zece din cauza accidentării. Este pentru prima oară în ultimii 18 ani când e întâmplă asta.