Rafael Nadal, tranșant la ultima participare la Cupa Davis: ”Nu sunt aici să mă retrag, ci să ajut”

Rafael Nadal, , desfășurat în orașul spaniol Málaga. Într-o conferință de presă susținută alături de colegii săi din echipa Spaniei, inclusiv Carlos Alcaraz, David Ferrer și Roberto Bautista, Nadal a vorbit deschis despre emoțiile care îl încearcă și despre decizia sa de a pune punct unei cariere impresionante.

Rafael Nadal: ”Nu sunt aici pentru a mă retrage, sunt aici să ajut echipa”

Deși turneul din Málaga marchează ultima sa competiție, Nadal a insistat că prioritatea lui este să susțină echipa Spaniei: „Dacă sunt pe teren, voi face tot posibilul să controlez emoțiile. Nu sunt aici pentru a mă retrage, ci pentru a ajuta echipa să câștige. Emoțiile vor veni la final, dar până atunci sunt concentrat să îmi fac treaba”. Spaniolul a subliniat că decizia de a juca depinde de forma sa fizică și de strategia căpitanului David Ferrer.

ADVERTISEMENT

Un final onorabil pentru o carieră legendară

Cu 92 de titluri în palmares, inclusiv 22 de trofee de Grand Slam și două medalii olimpice, Nadal lasă în urmă o moștenire uriașă. „Știam că 2024 va fi ultimul meu an. Am făcut tot ce am putut să continui, dar corpul meu nu mai răspunde cum ar trebui. Este o decizie asumată, iar acum vreau să mă bucur de această săptămână alături de echipă”, a explicat el.

Ultimele luni au fost marcate de antrenamente intense, în ciuda problemelor fizice persistente, inclusiv recuperarea dificilă după o operație la șold. „Am încercat să mă pregătesc cât mai bine. Este dificil să menții un nivel competitiv constant, dar vreau să ofer tot ce pot în această competiție”, a spus Nadal.

ADVERTISEMENT

Un moment special și emoționant pentru echipa Spaniei

Carlos Alcaraz, colegul său și numărul 3 mondial, a descris prezența lui Nadal în echipă drept o onoare: „Este un privilegiu să fim alături de Rafa în ultimul său turneu. Este un model pentru noi toți, iar energia și experiența lui sunt de neprețuit”. La rândul său, David Ferrer, fost adversar pe teren și actual căpitan al echipei Spaniei, a subliniat importanța lui Nadal: „Suntem norocoși să fim aici, lângă el, în acest moment special”.

Rafael Nadal, un final fără regrete

Nadal a recunoscut că acceptarea retragerii a fost un proces dificil, dar normal: „Am trăit momente extraordinare, dar viața merge mai departe. Nu vreau să fac din acest moment o dramă. Am dat tot ce am avut pentru tenis, iar acum e timpul să mă opresc”. De asemenea, el a punctat faptul că își dorește o despărțire demnă, dar fără idealizări: „Finalurile perfecte sunt pentru filme. Ce vreau este ca echipa noastră să fie competitivă și să câștige”.

ADVERTISEMENT

Rafael Nadal a primit o mulțime de mesaje emoționante venite de la mari personalități după ce și-a anunțat retragerea

Odată ce și-a anunțat retragerea, Rafael Nadal a fost copleșit de mesaje emoționante din partea unor mari personalități. Novak Djokovic, vechiul său rival, l-a rugat cu afecțiune: „Nu părăsi tenisul, mai stai puțin”. Cristiano Ronaldo, prieten apropiat, i-a transmis: „A fost o onoare să fiu martorul călătoriei tale”. : „Ești un prieten pentru mine și, ca prieten, pot spune că lumea sportului are o datorie față de tine, datorie care nu poate fi plătită în bani sau titluri. Ai dus totul la un alt nivel”. Aceste cuvinte subliniază respectul și admirația pe care Nadal le-a câștigat în întreaga lume.

Turneul final al Cupei Davis se desfășoară între 19 și 24 noiembrie, iar Spania va întâlni Olanda în primul meci. Indiferent dacă Nadal va evolua pe teren sau nu, prezența sa la eveniment rămâne un moment istoric pentru tenisul mondial.