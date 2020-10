Rafaela de la Puterea Dragostei, bătută de fostul iubit. “Efectiv sunt traumatizată”

Rafaela de la „Puterea Dragostei” a trecut prin momente cumplite. Acesta a fost agresată de fostul iubit și, în urma acelui episod, a ajuns cu ambulanța la spital unde i s-a pus o mână în ghips.

Fostă concurentă și la „Exatlon”, frumoasa brunetă a povestit pentru cancan.ro clipele cumplite prin care a trecut. În miez de noapte, fostul partener a apărut neanuțat și a insistat să intre în casa acesteia. Ce a urmat a fost un tablou de coșmar.

Vedeta a povestit îngrozită momentul care îi răpește somnul și în momentul de față și spune că acele scene i-au cauzat o traumă majoră. Vezi imagini aici.

Rafaela de la Puterea Dragostei, agresată de fostul iubit. „El a ajuns la secție, eu la spital”

„Am mai mult de 24 de ore nedormite. Din cauza stresului nu mai pot să dorm. Totul s-a întâmplat aseară (marți seară, n.r.) în jur de ora 1. Fostul meu iubit a sunat insistent la interfon, i-am deschis ușa și a intrat în casă. Imediat a început să se certe cu mine.

Eu m-am speriat foarte tare, pentru că nu este prima dată când face așa ceva. El este un tip foarte violent atunci când bea. Am încercat să aplanez toată cearta, am ieșit din casă, iar el când a vrut să vină după mine s-a împiedicat și a căzut, nu era într-o stare prea bună.

Am încercat să-l ajut când l-am văzut în halul acela, am vrut să-i command un taxi ca să plece la el acasă și să îi pun telefonul la încărcat, pentru că nu mai avea baterie. În momentul în care m-a văzut cu telefonul în mână, a explodat și s-a năpustit asupra mea. M-a agresat. Am contuzii la mână, dureri de cap. În timp ce el mă agresa, a vrut să îmi spargă telefonul. Cu o mână mă ținea pe mine și cu o mână ținea telefonul.”

Rafaela a povestit și că a reușit cu greu să apeleze numărul de urgență, într-un moment în care fostul iubit nu era atent. Înainte de sosirea echipajelor de poliție și a ambulanței, acesta a fugit. A fost convins să se întoarcă înapoi și condus la secție de către polițiști, în timp ce fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a ajuns la spital.

Rezultatul violențelor pe care le-a suportat este atât fizic, cât și psihic: „am stat la spital până la 5 dimineața, mi-au pus mâna în ghips, am o atelă la mână. Când am plecat de la spital m-am dus să depun plângere și am fost să îmi scot și certificat medico-legal. Efectiv sunt traumatizată. Nu pot să mă odihnesc, nu pot să fac nimic. Sunt foarte stresată. Nu știu cum să trec peste tot ce s-a întâmplat aseară”, a mai spus ea pentru sursa citată anterior.

Nu este primul episod violent de care are parte fosta participantă la „Exatlon”. Cu aproximativ un an în urmă, ea a fost lovită într-un club din capitală. Protagonist al scandalului a fost atunci un băiat cu care ea a avut un schimb de replici mai acid și care nu a ezitat în a o agresa fizic din acest motiv. La momentul respectiv, Rafaela bănuia că totul ar fi fost premeditat.

