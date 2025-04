Rafale în direct între Antonescu, Ponta și Lasconi. A curs cu acuzații la confruntarea pentru șefia statului

Punctul culminant al dezbaterii de marţi seară, dintre candidaţii la alegerile prezidenţiale, a fost cel în care oponenţii au avut ocazia să îşi adreseze unul altuia întrebări, însă Antonescu, Ponta și Lasconi au intrat într-un conflict deschis.

Rafale în direct între Antonescu, Ponta și Lasconi

Fiecare candidat a avut dreptul să-şi aleagă , dar chiar şi aşa dezbaterea a provocat scântei.

Crin Antonescu l-a ales pe Victor Ponta pentru primul dialog: „Ați traversat multe identități, de la Che Guevara la Donald Trump. a trădat, a copiat… Când n-a trădat, a copiat. Când n-a copiat, a trădat. Ce a simțit când în miezul unei campanii electorale în care purtător de cuvânt al candidatului partidului său, Mircea Geoană, a acordat votul unui alt candidat”.

Victor Ponta a răspuns: „Oamenii știu ce-am făcut ca prim-ministru. Am luat o țară în criză și am reușit să avem grijă de oameni. De fiecare dată, am fost de partea schimbării și acum România merge într-o direcție greșită pentru cetățenii țării. Sistemul politic nu a putut să accepte rezultatul alegerilor, dar putem să mai ieșim o dată din criză. Am făcut multe lucruri bune, am și greșit. Am munci în fiecare zi, nu am fost trântor nicio zi”.

Antonescu nu s-a putut abține, sesizând atacul subtil al contracandidatului său: „Când ești singurul lider de partid din România care dai din bani publici salariul de președinte de partid, e ușor să fii șomer”.

A curs cu acuzații la confruntarea pentru șefia statului

, nemulțumită de faptul că aceștia ar evoca minciuni și ar susține nedreptăți.

„Din cauza celor doi nu am intrat în Schengen. Vă amintiți? Este absolut incredibil că din cauza dv dle Ponta am ieșit în stradă. Au murit copii la Colectiv. Mi se pare abject felul în care oamenii ăștia vor să ne reprezinte pe noi. Mi se pare incredibilă pofta dumneavoastră de putere care se ascunde în spatele chipului dumneavoastră de bonom”, s-a adresat Lasconi lui Antonescu.

Victor Ponta a conchis conflictul: „În această seară trebuie să le spunem românilor ce vom face pentru ei. Voi vorbi doar de viitor. Eu ca președinte voi garanta că drepturile lor vor fi respectate”.